رادیو آبادان رتبه نخست مراکز استانی صدا و سیما را کسب کرد
رادیو آبادان در ارزیابی عملکرد مراکز استانی صدا و سیما در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، موفق شد با کسب بالاترین امتیاز، جایگاه نخست را در میان ۳۳ مرکز استانی رسانه ملی به خود اختصاص دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، بر اساس نتایج ارزیابیهای دورهای هیأت ارزیابان رسانه ملی، رادیو آبادان با عملکرد برتر در حوزه برنامهسازی، تولید محتوای بومی، اطلاعرسانی و تعامل مؤثر با مخاطبان، به عنوان مرکز برتر استانی معرفی شد.
در این ارزیابی، شاخصهایی همچون کیفیت محتوای تولیدی، خلاقیت در ساخت برنامهها، اثرگذاری اجتماعی، رعایت استانداردهای حرفهای و توجه به نیازهای مخاطبان مورد سنجش قرار گرفته است.
موفقیت رادیو آبادان بیانگر نقش مؤثر رسانههای محلی در تقویت ارتباط با جامعه، انعکاس ظرفیتهای منطقه و پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی است و میتواند زمینهساز ارتقای جایگاه رسانهای مناطق آزاد در سطح ملی باشد.