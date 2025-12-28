رادیو آبادان رتبه نخست مراکز استانی صدا و سیما را کسب کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، بر اساس نتایج ارزیابی‌های دوره‌ای هیأت ارزیابان رسانه ملی، رادیو آبادان با عملکرد برتر در حوزه برنامه‌سازی، تولید محتوای بومی، اطلاع‌رسانی و تعامل مؤثر با مخاطبان، به عنوان مرکز برتر استانی معرفی شد.

در این ارزیابی، شاخص‌هایی همچون کیفیت محتوای تولیدی، خلاقیت در ساخت برنامه‌ها، اثرگذاری اجتماعی، رعایت استانداردهای حرفه‌ای و توجه به نیازهای مخاطبان مورد سنجش قرار گرفته است.

موفقیت رادیو آبادان بیانگر نقش مؤثر رسانه‌های محلی در تقویت ارتباط با جامعه، انعکاس ظرفیت‌های منطقه و پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی است و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه رسانه‌ای مناطق آزاد در سطح ملی باشد.

