پویایی شبکه پروازی کیش؛ ثبت رکورد عملیات پروازی و جابجایی مسافر در پاییز ۱۴۰۴
فرودگاه بینالمللی کیش در سهماهه نخست نیمه دوم سال ۱۴۰۴ (از ابتدای مهرماه تا پایان آذرماه) شاهد رشد قابلتوجه ترددهای هوایی و جابهجایی مسافر و بار بوده است؛ آماری که بیانگر پویایی شبکه پروازی و نقش راهبردی این فرودگاه در حملونقل هوایی کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، بر اساس آمارهای ثبتشده، در این بازه زمانی ۳۹۹ هزار و ۴۳۴ نفر مسافر ورودی و ۳۹۰ هزار و ۳۹۸ نفر مسافر خروجی از طریق فرودگاه بینالمللی کیش جابهجا شدهاند که در مجموع، ۷۸۹ هزار و ۸۳۲ مسافر را شامل میشود.
در بخش عملیات پروازی نیز، طی این سه ماه ۳ هزار و ۲۶۱ پرواز ورودی و ۳ هزار و ۲۶۷ پرواز خروجی انجام شده که مجموع آن به ۶ هزار و ۵۲۸ پرواز میرسد؛ آماری که نشاندهنده تداوم جریان پروازی منظم و پایدار در فرودگاه کیش است.
همچنین در حوزه حمل بار، در مجموع ۹ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۹۶۶ کیلوگرم بار از طریق این فرودگاه جابهجا شده است که از این میزان، ۴ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۶۲ کیلوگرم بار ورودی و ۵ میلیون و ۴۸ هزار و ۴۰۴ کیلوگرم بار خروجی ثبت شده است.