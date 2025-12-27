پویایی شبکه پروازی کیش؛ ثبت رکورد عملیات پروازی و جابجایی مسافر در پاییز ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، بر اساس آمارهای ثبت‌شده، در این بازه زمانی ۳۹۹ هزار و ۴۳۴ نفر مسافر ورودی و ۳۹۰ هزار و ۳۹۸ نفر مسافر خروجی از طریق فرودگاه بین‌المللی کیش جابه‌جا شده‌اند که در مجموع، ۷۸۹ هزار و ۸۳۲ مسافر را شامل می‌شود.

در بخش عملیات پروازی نیز، طی این سه ماه ۳ هزار و ۲۶۱ پرواز ورودی و ۳ هزار و ۲۶۷ پرواز خروجی انجام شده که مجموع آن به ۶ هزار و ۵۲۸ پرواز می‌رسد؛ آماری که نشان‌دهنده تداوم جریان پروازی منظم و پایدار در فرودگاه کیش است.

همچنین در حوزه حمل بار، در مجموع ۹ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۹۶۶ کیلوگرم بار از طریق این فرودگاه جابه‌جا شده است که از این میزان، ۴ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۶۲ کیلوگرم بار ورودی و ۵ میلیون و ۴۸ هزار و ۴۰۴ کیلوگرم بار خروجی ثبت شده است.

