ممنوعیت تردد شناورها در روز یکشنبه ۷ دی
تردد شناورهای حمل خودرو(لندینگکرافت) از ساعت ۷ صبح تا ۶ بعدازظهر ممنوع شد.
️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، به نقل از اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، با توجه به پیشبینی وضعیت نامساعد جوی شامل وزش بادهای شرقی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیتهای تردد شناورها برای روز یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد: ️براساس این گزارش، به دلیل متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، به کیشوندان و گردشگران توصیه میشود از انجام فعالیتهای دریایی پرهیز نموده و نکات ایمنی را جهت پیشگیری از بروز حوادث احتمالی رعایت نمایند.
️برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی عدد ۱ و برای اطلاع از شرایط تردد مسیرهای مجاز دریایی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنید. همچنین برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و تردد شناورها، تماس با شمارههای گویای ۰۷۶۴۵۷۷ (غرب هرمزگان) و ۰۷۶۴۴۸۸ (جزیره کیش) امکانپذیر است.