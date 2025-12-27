خبرگزاری کار ایران
ممنوعیت تردد شناورها در روز یکشنبه ۷ دی

تردد شناورهای حمل خودرو(لندینگ‌کرافت) از ساعت ۷ صبح تا ۶ بعدازظهر ممنوع شد.

️به گزارش  ایلنا به نقل از  روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، به نقل از اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، با توجه به پیش‌بینی وضعیت نامساعد جوی شامل وزش بادهای شرقی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیت‌های تردد شناورها برای روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد: ️براساس این گزارش، به دلیل متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، به کیشوندان و گردشگران توصیه می‌شود از انجام فعالیت‌های دریایی پرهیز نموده و نکات ایمنی را جهت پیشگیری از بروز حوادث احتمالی رعایت نمایند.

️برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی عدد ۱ و برای اطلاع از شرایط تردد مسیرهای مجاز دریایی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنید. همچنین برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و تردد شناورها، تماس با شماره‌های گویای ۰۷۶۴۵۷۷ (غرب هرمزگان) و ۰۷۶۴۴۸۸ (جزیره کیش) امکان‌پذیر است.

 

