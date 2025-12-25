خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

میزبانی ارس از مرحله دوم مسابقات والیبال جوانان آذربایجان شرقی

میزبانی ارس از مرحله دوم مسابقات والیبال جوانان آذربایجان شرقی
کد خبر : 1733368
لینک کوتاه کپی شد.

مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی جوانان پسر استان آذربایجان شرقی با میزبانی منطقه آزاد ارس برگزار شد و تیم شهرداری مراغه با کسب مقام نخست، جایگاه برتر این دوره از رقابت ها را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس،  مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی جوانان پسر استان آذربایجان شرقی (انتخابی تیم والیبال استان) با میزبانی سازمان منطقه آزاد ارس و با مشارکت اداره ورزش شهرستان جلفا و هیات والیبال منطقه آزاد ارس و جلفا طی روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه برگزار شد.

در مرحله دوم این دور از رقابت ها تیم های راه یافته به مرحله دوم در ۲۰ ست به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان پس از برگزاری بازی های پایانی، تیم شهرداری مراغه با کسب مقام قهرمانی صدرنشین مسابقات شد. تیم آذرشهر نیز با ایستادن در جایگاه دوم، نشان نقره این دوره را از آن خود کرد. مقام سوم به تیم مرند تعلق گرفت و میزبان مسابقات، تیم منطقه آزاد ارس (جلفا) نیز جایگاه چهارم را کسب کرد.

لازم به توضیح است مرحله اول مسابقات والیبال قهرمانی جوانان پسر استان آذربایجان شرقی با مشارکت 16 تیم از شهرستان های مختلف استان برگزار شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا