میزبانی ارس از مرحله دوم مسابقات والیبال جوانان آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی جوانان پسر استان آذربایجان شرقی (انتخابی تیم والیبال استان) با میزبانی سازمان منطقه آزاد ارس و با مشارکت اداره ورزش شهرستان جلفا و هیات والیبال منطقه آزاد ارس و جلفا طی روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه برگزار شد.

در مرحله دوم این دور از رقابت ها تیم های راه یافته به مرحله دوم در ۲۰ ست به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان پس از برگزاری بازی های پایانی، تیم شهرداری مراغه با کسب مقام قهرمانی صدرنشین مسابقات شد. تیم آذرشهر نیز با ایستادن در جایگاه دوم، نشان نقره این دوره را از آن خود کرد. مقام سوم به تیم مرند تعلق گرفت و میزبان مسابقات، تیم منطقه آزاد ارس (جلفا) نیز جایگاه چهارم را کسب کرد.

لازم به توضیح است مرحله اول مسابقات والیبال قهرمانی جوانان پسر استان آذربایجان شرقی با مشارکت 16 تیم از شهرستان های مختلف استان برگزار شده است.

