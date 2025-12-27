به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی الیاسی، معاون عمرانی و امور زیربنایی این سازمان، با اعلام این خبر گفت: «توافق انجام‌شده در نشستی مشترک با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بنیاد ملی توسعه و تعالی گردشگری ایران حاصل شد و محورهای اصلی شامل توسعه گردشگری ساحلی و مشارکت مالی در اجرای پروژه‌های زیرساختی بود.»

وی افزود: «در حوزه گردشگری، طرح‌های ساحل‌سازی و ساماندهی سواحل اروند صغیر، اروند کبیر و رودخانه بهمن‌شیر ارائه شد که پس از بررسی مورد تأیید قرار گرفت. جزیره مینو به‌عنوان پایلوت توسعه گردشگری تعیین شد و چارچوب اجرای طرح‌های مرتبط با آن تصویب شد.»

الیاسی همچنین به جزئیات مالی این مشارکت اشاره کرد و گفت: «سازمان منطقه آزاد اروند متعهد شده حدود چهار هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های ساحل‌سازی، فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های پشتیبان هزینه کند.»

وی در ادامه از پیشرفت پروژه‌های زیرساختی خبر داد و افزود: «ارتقای شبکه آب و فاضلاب، تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ و توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب در آبادان از دیگر محورهای برنامه است که بخشی از آن در حال اجرا و بخشی دیگر در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.»

الیاسی تأکید کرد که هدف این توافق، تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار با اثر مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان و تحقق توسعه پایدار منطقه آزاد اروند است و تحقق آن مستلزم همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ملی خواهد بود.

