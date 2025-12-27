خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چهار هزار میلیارد تومان برای ساماندهی سواحل و توسعه زیرساخت‌های منطقه آزاد اروند

چهار هزار میلیارد تومان برای ساماندهی سواحل و توسعه زیرساخت‌های منطقه آزاد اروند
کد خبر : 1733348
لینک کوتاه کپی شد.

چهار هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های ساحل‌سازی، توسعه گردشگری و ارتقای زیرساخت‌های آبادان و خرمشهر اختصاص یافت. این اعتبار شامل ساماندهی اروند صغیر و اروند کبیر، تملک اراضی گردشگری جزیره مینو و تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرستان‌ها می‌شود و اجرای آن با توافق سازمان منطقه آزاد اروند و سازمان برنامه و بودجه کشور نهایی شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی الیاسی، معاون عمرانی و امور زیربنایی این سازمان، با اعلام این خبر گفت: «توافق انجام‌شده در نشستی مشترک با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بنیاد ملی توسعه و تعالی گردشگری ایران حاصل شد و محورهای اصلی شامل توسعه گردشگری ساحلی و مشارکت مالی در اجرای پروژه‌های زیرساختی بود.»
وی افزود: «در حوزه گردشگری، طرح‌های ساحل‌سازی و ساماندهی سواحل اروند صغیر، اروند کبیر و رودخانه بهمن‌شیر ارائه شد که پس از بررسی مورد تأیید قرار گرفت. جزیره مینو به‌عنوان پایلوت توسعه گردشگری تعیین شد و چارچوب اجرای طرح‌های مرتبط با آن تصویب شد.»
الیاسی همچنین به جزئیات مالی این مشارکت اشاره کرد و گفت: «سازمان منطقه آزاد اروند متعهد شده حدود چهار هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های ساحل‌سازی، فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های پشتیبان هزینه کند.»
وی در ادامه از پیشرفت پروژه‌های زیرساختی خبر داد و افزود: «ارتقای شبکه آب و فاضلاب، تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ و توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب در آبادان از دیگر محورهای برنامه است که بخشی از آن در حال اجرا و بخشی دیگر در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.»
الیاسی تأکید کرد که هدف این توافق، تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار با اثر مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان و تحقق توسعه پایدار منطقه آزاد اروند است و تحقق آن مستلزم همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ملی خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا