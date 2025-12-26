به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این تور رسانه‌ای با هماهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و به میزبانی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان برگزار شد. پس از بازدید از تالاب بین‌المللی شادگان، منطقه آزاد اروند به عنوان دومین مقصد این سفر انتخاب شد.

خبرنگاران حاضر در اروند از اماکن شاخصی مانند یادمان علقمه، موزه دفاع مقدس و دیگر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی بازدید کردند. این بازدیدها فرصت آشنایی با روایت‌های میدانی دفاع مقدس و تجربه گردشگری فرهنگی منطقه را فراهم کرد.

تماشای مناظر طبیعی اروندرود و غروب کارون در خرمشهر، بخش دیگری از این تور بود که پیوند کم‌نظیر طبیعت، تاریخ و زندگی شهری جنوب کشور را نشان داد.

این برنامه با بازارگردی و آشنایی با صنایع‌دستی و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه به پایان رسید؛ مؤلفه‌هایی که در صورت روایت رسانه‌ای درست، می‌توانند نقش مؤثری در معرفی گردشگری خوزستان و منطقه آزاد اروند در سطح ملی ایفا کنند.

