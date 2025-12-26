خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌های ملی میهمان گردشگری خوزستان و منطقه آزاد اروند

رسانه‌های ملی میهمان گردشگری خوزستان و منطقه آزاد اروند
کد خبر : 1733339
لینک کوتاه کپی شد.

خبرنگاران رسانه‌های ملی در قالب یک تور گردشگری کشور، با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خوزستان، به منطقه آزاد اروند سفر کردند و از نزدیک با میراث، طبیعت و زندگی شهری جنوب کشور آشنا شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این تور رسانه‌ای با هماهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و به میزبانی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان برگزار شد. پس از بازدید از تالاب بین‌المللی شادگان، منطقه آزاد اروند به عنوان دومین مقصد این سفر انتخاب شد.

خبرنگاران حاضر در اروند از اماکن شاخصی مانند یادمان علقمه، موزه دفاع مقدس و دیگر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی بازدید کردند. این بازدیدها فرصت آشنایی با روایت‌های میدانی دفاع مقدس و تجربه گردشگری فرهنگی منطقه را فراهم کرد.

تماشای مناظر طبیعی اروندرود و غروب کارون در خرمشهر، بخش دیگری از این تور بود که پیوند کم‌نظیر طبیعت، تاریخ و زندگی شهری جنوب کشور را نشان داد.
این برنامه با بازارگردی و آشنایی با صنایع‌دستی و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه به پایان رسید؛ مؤلفه‌هایی که در صورت روایت رسانه‌ای درست، می‌توانند نقش مؤثری در معرفی گردشگری خوزستان و منطقه آزاد اروند در سطح ملی ایفا کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا