دانش آموزان ماکویی با هوش مصنوعی آشنا شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این دوره با هدف آشنایی دانش‌آموزان با قابلیت‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی در آموزش طراحی شده و به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا از فناوری‌های نوین برای بهبود کیفیت یادگیری، افزایش خلاقیت و توسعه مهارت‌های پژوهشی خود بهره‌مند شوند.

سازمان منطقه آزاد ماکو از طریق برگزاری چنین دوره‌هایی، تلاش دارد اکوسیستم فناوری و نوآوری در منطقه را تقویت کرده و بستر رشد دانش‌آموزان در حوزه‌های فناوری‌محور را فراهم کند.

