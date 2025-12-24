خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانش آموزان ماکویی با هوش مصنوعی آشنا شدند

دانش آموزان ماکویی با هوش مصنوعی آشنا شدند
کد خبر : 1732458
لینک کوتاه کپی شد.

در گامی مهم برای ارتقای مهارت‌های دیجیتال و آماده‌سازی نسل جوان برای فناوری‌های آینده، سازمان منطقه آزاد ماکو با همکاری ادارات آموزش و پرورش منطقه، دوره تخصصی کاربرد هوش مصنوعی در فرآیند یادگیری را برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه برگزار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این دوره با هدف آشنایی دانش‌آموزان با قابلیت‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی در آموزش طراحی شده و به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا از فناوری‌های نوین برای بهبود کیفیت یادگیری، افزایش خلاقیت و توسعه مهارت‌های پژوهشی خود بهره‌مند شوند.

سازمان منطقه آزاد ماکو از طریق برگزاری چنین دوره‌هایی، تلاش دارد اکوسیستم فناوری و نوآوری در منطقه را تقویت کرده و بستر رشد دانش‌آموزان در حوزه‌های فناوری‌محور را فراهم کند.

دانش آموزان ماکویی با هوش مصنوعی آشنا شدند
 
دانش آموزان ماکویی با هوش مصنوعی آشنا شدند
دانش آموزان ماکویی با هوش مصنوعی آشنا شدند

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا