دانش آموزان ماکویی با هوش مصنوعی آشنا شدند
در گامی مهم برای ارتقای مهارتهای دیجیتال و آمادهسازی نسل جوان برای فناوریهای آینده، سازمان منطقه آزاد ماکو با همکاری ادارات آموزش و پرورش منطقه، دوره تخصصی کاربرد هوش مصنوعی در فرآیند یادگیری را برای دانشآموزان مقطع متوسطه برگزار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این دوره با هدف آشنایی دانشآموزان با قابلیتها و ابزارهای هوش مصنوعی در آموزش طراحی شده و به شرکتکنندگان کمک میکند تا از فناوریهای نوین برای بهبود کیفیت یادگیری، افزایش خلاقیت و توسعه مهارتهای پژوهشی خود بهرهمند شوند.
سازمان منطقه آزاد ماکو از طریق برگزاری چنین دورههایی، تلاش دارد اکوسیستم فناوری و نوآوری در منطقه را تقویت کرده و بستر رشد دانشآموزان در حوزههای فناوریمحور را فراهم کند.