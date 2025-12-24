توسعه خدمات درمانی، اجتماعی و ورزشی در شمالغرب کشور با حمایت سازمان منطقه آزاد ماکو
مدیر اجتماعی و ورزش سازمان منطقه آزاد ماکو از اجرای مجموعهای از اقدامات مهم این سازمان در حوزه مسئولیتهای اجتماعی شامل راهاندازی مرکز تخصصی فیزیوتراپی شهرستان پلدشت، تجهیز و بهرهبرداری از اورژانس اجتماعی شهرستان شوط، تخصیص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر و تجهیز سالنهای ورزشی منطقه آزاد ماکو و اجرای پروژه ترمیم چمن و احداث رختکن مجموعه ورزشی ماکو با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ غلامرضا مشایخی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای خدماترسانی و محرومیتزدایی اظهار داشت: در راستای خدمترسانی به افراد تحت پوشش بهزیستی و شهروندان شهرستان پلدشت، اعتبار لازم جهت تجهیز و راهاندازی مرکز تخصصی فیزیوتراپی این شهرستان تخصیص یافته و این مرکز در محدوده اداره بهزیستی پلدشت فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی افزود: این مرکز به عنوان تنها مرکز تخصصی فیزیوتراپی شهرستان پلدشت، مشکل تردد شهروندان برای دریافت خدمات فیزیوتراپی به شهرهای همجوار را برطرف کرده و نقش مؤثری در ارتقای سطح سلامت عمومی منطقه ایفا خواهد کرد.
مدیر اجتماعی و ورزش سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین از تأمین کامل تجهیزات مورد نیاز جهت راهاندازی اورژانس اجتماعی شهرستان شوط خبر داد و گفت: اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از بخشهای تخصصی زیرمجموعه بهزیستی، به صورت شبانهروزی و رایگان از طریق خط ۱۲۳، خدمات فوریتهای اجتماعی را در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی ارائه میدهد.
وی ادامه داد: این خدمات شامل حمایت از خشونتدیدگان خانگی، افراد دارای افکار خودکشی، کودکان خیابانی، دختران و پسران فراری، زنان در معرض آسیب، زوجین متقاضی طلاق و سایر گروههای آسیبپذیر است و تیم تخصصی متشکل از روانشناس، مددکار اجتماعی و پزشک، وظیفه مداخله در بحرانها، توانمندسازی افراد آسیبدیده و فراهمسازی شرایط بازگشت آنان به خانواده و جامعه را بر عهده دارد.
مشایخی تأکید کرد: راهاندازی اورژانس اجتماعی شوط، گامی مؤثر در جهت کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و جایگزینی مداخلات پلیسی و قضایی با رویکردهای روانی ـ اجتماعی در این شهرستان به شمار میرود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تخصیص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعمیرات اساسی و جزئی سالنهای ورزشی تحت مالکیت سازمان منطقه آزاد ماکو خبر داد و گفت: سالنهای ورزشی شهدای بازرگان، سالن شهید سلیمانی شهرستان شوط، سالن تخصصی کشتی شوط و سالن تخصصی کشتی پلدشت که طی سالهای گذشته با بودجه عمرانی سازمان احداث و در اختیار مردم قرار گرفتهاند، به صورت اساسی تعمیر و بهروزرسانی شده و مجدداً در اختیار ورزشکاران و علاقهمندان قرار خواهند گرفت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پروژه ترمیم چمن و احداث رختکن مجموعه ورزشی ماکو با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان توسط سازمان منطقه آزاد ماکو اجرا و به بهرهبرداری رسیده است که نقش مهمی در بهبود شرایط تمرین و برگزاری مسابقات ورزشی در مرکز منطقه ایفا میکند.
مشایخی در پایان گفت: مجموعه این اقدامات بیانگر نگاه راهبردی سازمان منطقه آزاد ماکو به توسعه همزمان سلامت، رفاه اجتماعی و زیرساختهای ورزشی در شهرستانهای شمال استان آذربایجان غربی است.