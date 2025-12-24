خبرگزاری کار ایران
خوزستان صدرنشین محیط کسب‌وکار کشور شد

بر اساس گزارش «پیمایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» در زمستان ۱۴۰۳، استان خوزستان برای دومین فصل متوالی موفق شد رتبه نخست کشور از نظر مساعدترین محیط کسب‌وکار را به خود اختصاص دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، شاخص محیط کسب‌وکار خوزستان از ۶.۰۹ در سال ۱۳۹۸ به ۵.۵۷ در زمستان ۱۴۰۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده بهبود تدریجی و معنادار فضای کسب‌وکار استان است. این در حالی است که روند شاخص ملی طی همین دوره تقریبا ثابت و کم‌نوسان بوده است.

استان خوزستان در پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ رتبه اول کشور را به دست آورده و این جهش، بیانگر بهبود ادراک فعالان اقتصادی از فضای نهادی و مدیریتی استان و حرکت خوزستان به سمت تثبیت جایگاه خود در میان استان‌های پیشرو کشور است.

بر اساس این گزارش، تداوم این روند مثبت نیازمند ثبات سیاستی، تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی و تبدیل رتبه برتر به مزیت رقابتی پایدار برای جذب سرمایه‌گذاری در استان خواهد بود.

 

