به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، شاخص محیط کسب‌وکار خوزستان از ۶.۰۹ در سال ۱۳۹۸ به ۵.۵۷ در زمستان ۱۴۰۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده بهبود تدریجی و معنادار فضای کسب‌وکار استان است. این در حالی است که روند شاخص ملی طی همین دوره تقریبا ثابت و کم‌نوسان بوده است.

استان خوزستان در پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ رتبه اول کشور را به دست آورده و این جهش، بیانگر بهبود ادراک فعالان اقتصادی از فضای نهادی و مدیریتی استان و حرکت خوزستان به سمت تثبیت جایگاه خود در میان استان‌های پیشرو کشور است.

بر اساس این گزارش، تداوم این روند مثبت نیازمند ثبات سیاستی، تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی و تبدیل رتبه برتر به مزیت رقابتی پایدار برای جذب سرمایه‌گذاری در استان خواهد بود.

