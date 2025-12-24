رونمایی از پوستر هشتمین جشنواره ملی مد و لباس «نقش تنپوش ایران» در اروند
هشتمین جشنواره ملی مد و لباس «نقش تنپوش ایران (اروند)» با رونمایی از پوستر رسمی خود آغاز شد؛ رویدادی که با هدف احیا و ترویج هویت پوشش اقوام ایرانی برگزار میشود و بستری برای بازآفرینی لباسهای بومی و سنتی فراهم میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مراسم با حضور جبار سالمپور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان، هنرمندان و مدیران منطقه آزاد اروند برگزار شد. سالمپور با اشاره به اهداف جشنواره گفت: «این رویداد با رویکرد فرهنگی، هنری و گردشگری برگزار میشود و نقش پوشش بومی در تقویت هویت فرهنگی و معرفی ظرفیتهای منطقه آزاد اروند را برجسته میکند.»
جشنواره در بخشهای رقابتی، نمایشگاهی، هنری، صنایع دستی، گردشگری و آداب و رسوم اقوام و همچنین بخش دانشآموزی برگزار میشود و نمایشگاه آثار برگزیده از یازدهم تا شانزدهم بهمن ۱۴۰۴ دایر خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را از اول تا هفتم بهمن ۱۴۰۴ به دبیرخانه دائمی جشنواره در آبادان، خیابان امیری، جنب بانک تجارت مرکزی، ساختمان احد، طبقه دوم، واحد ۴ ارسال کنند. برای اطلاعات بیشتر، تماس با شماره ۰۹۱۶۹۳۰۰۷۲۵ یا مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی جشنواره به نشانی www.naghshtanpoosharvand.ir توصیه میشود.