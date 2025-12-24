خبرگزاری کار ایران
منطقه آزاد اروند سرمایه‌گذاران بوم‌گردی را به مشارکت دعوت کرد

سازمان منطقه آزاد اروند در راستای توسعه اقتصادی مناطق روستایی، ایجاد اشتغال پایدار و حفظ هویت فرهنگی و طبیعی منطقه، فراخوان مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه بوم‌گردی و اقامتگاه‌های روستایی را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سجاد پاک‌گهر مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی این سازمان با اشاره به اهمیت گردشگری روستایی در فرآیند توسعه پایدار اظهار داشت: بوم‌گردی به‌عنوان یکی از رویکردهای مؤثر در حوزه گردشگری، نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی، صیانت از میراث فرهنگی و طبیعی و افزایش مشارکت جوامع محلی ایفاء می‌کند.
وی افزود: سازمان منطقه آزاد اروند با رویکردی حمایتی، آمادگی دارد از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در راه‌اندازی و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی حمایت کند. ارائه مشاوره‌های فنی و حقوقی، تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزها و پشتیبانی در حوزه معرفی و بازاریابی از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این مسیر است.
مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی علاوه بر جذب گردشگران علاقه‌مند به تجربه سبک زندگی روستایی و طبیعت‌گردی، می‌تواند در کاهش مهاجرت روستایی، تقویت بنیان‌های اقتصادی جوامع محلی و حفاظت از محیط زیست نقش مؤثری داشته باشد.
پاک‌گهر در پایان از علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران دعوت کرد برای آشنایی با ظرفیت‌های موجود و بهره‌مندی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، به واحد گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند مراجعه کنند.

