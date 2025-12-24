به گزارش ایلنا، این نشست با حضور اسفندیار شاه‌منصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری، حجت‌الله هاشم‌بیگی، مشاور اقتصادی دبیر شورای‌عالی، میثم صفرزاده، معاون حقوقی، بازرسی و امور مجلس دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جمعی از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ادامه اقدامات دبیرخانه برای تشکیل «کمیته مشترک بررسی مسائل پیشگیری از قاچاق» و با هدف تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، پیگیری مصوبات و فراهم‌سازی بستر لازم برای بازنگری و به‌روزرسانی برنامه جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز انجام شد.

در این چارچوب، نمایندگان تعیین‌شده از دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان توسعه تجارت ایران، در فرآیند بررسی و پیگیری مستمر موضوعات مشارکت داشتند و نسخه پیشین برنامه جامع پیشگیری از قاچاق ارائه‌شده از سوی ستاد مرکزی، به‌منظور بازنگری و اصلاح در دستور کار کارگروه قرار گرفت.

در این نشست بر ضرورت مشارکت فعال سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده در اجرای نسخه قبلی برنامه و همچنین ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی با هدف ارتقای کارآمدی و اثربخشی نسخه جدید برنامه تأکید شد.

همچنین گزارش معاونت پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص فرآیندهای ثبت مکان، ثبت رسید و ثبت حواله در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا در مناطق آزاد بررسی و بر لزوم رفع چالش‌های اجرایی و بهبود عملکرد سامانه‌ای تأکید شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد در دومین جلسه کارگروه ویژه، روند بررسی‌ها به‌صورت منظم و مستمر ادامه یابد و تصمیمات لازم در راستای سامان‌دهی و ارتقای فرآیندهای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اتخاذ شود.

