نخستین نشست تدوین سند توسعه صادرات مناطق آزاد برگزار شد
نخستین نشست تدوین «سند توسعه صادرات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران» با حضور اسفندیار شاهمنصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حجتالله هاشمبیگی، مشاور اقتصادی دبیر شورایعالی و معاونان اقتصادی سازمانهای مناطق آزاد کشور برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست، چارچوب کلی، اهداف و رویکردهای محتوایی سند تشریح شد و جایگاه آن بهعنوان مرجع سیاستگذاری و راهنمای اقدام اجرایی در حوزه توسعه صادرات مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس، مقرر شد سند توسعه صادرات ضمن شناسایی الزامات سیاستی، نهادی و اجرایی، بهگونهای تدوین شود که قابلیت تبدیل به برنامههای عملیاتی، پروژههای اجرایی و شاخصهای قابل سنجش و پایش را داشته باشد.
همچنین تاکید شد بخش قابل توجهی از محتوای سند به احصا و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری صادراتمحور در هر یک از مناطق آزاد اختصاص یابد؛ بهنحوی که این فرصتها بر پایه مطالعات بازارهای هدف، زنجیرههای ارزش، مزیتهای ملی و مزیتهای نسبی و رقابتی هر منطقه تدوین شده و بهعنوان مبنای تصمیمگیری سرمایهگذاران داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه، بر ضرورت همافزایی و مشارکت منسجم میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، سازمانهای مناطق آزاد و بدنههای تخصصی آنها در فرآیند تدوین سند مورد توجه قرار گرفت و مشارکت فعال رؤسا، اعضای هیئتمدیره، معاونان و واحدهای تخصصی سازمانها، شرط دستیابی به سندی واقعگرایانه، قابل اجرا و اثربخش عنوان شد.
در همین راستا مقرر شد سلسله نشستهای تخصصی و هدفمند متناسب با محورهای محتوایی سند، با حضور معاونان و کارشناسان ذیربط سازمانهای مناطق آزاد برگزار شود.
این نشستها با هدف بررسی دقیق دادهها، همسانسازی اطلاعات، شناسایی خلأها و تکمیل مستندات مورد نیاز طراحی شده و نقش مؤثری در نهاییسازی سند و آمادهسازی آن برای ورود به مرحله اجرا ایفا خواهد کرد.