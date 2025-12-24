خبرگزاری کار ایران
نخستین نشست تدوین سند توسعه صادرات مناطق آزاد برگزار شد

نخستین نشست تدوین سند توسعه صادرات مناطق آزاد برگزار شد
نخستین نشست تدوین «سند توسعه صادرات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران» با حضور اسفندیار شاه‌منصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حجت‌الله هاشم‌بیگی، مشاور اقتصادی دبیر شورای‌عالی و معاونان اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد کشور برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست، چارچوب کلی، اهداف و رویکردهای محتوایی سند تشریح شد و جایگاه آن به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری و راهنمای اقدام اجرایی در حوزه توسعه صادرات مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس، مقرر شد سند توسعه صادرات ضمن شناسایی الزامات سیاستی، نهادی و اجرایی، به‌گونه‌ای تدوین شود که قابلیت تبدیل به برنامه‌های عملیاتی، پروژه‌های اجرایی و شاخص‌های قابل سنجش و پایش را داشته باشد.

همچنین تاکید شد بخش قابل توجهی از محتوای سند به احصا و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری صادرات‌محور در هر یک از مناطق آزاد اختصاص یابد؛ به‌نحوی که این فرصت‌ها بر پایه مطالعات بازارهای هدف، زنجیره‌های ارزش، مزیت‌های ملی و مزیت‌های نسبی و رقابتی هر منطقه تدوین شده و به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه، بر ضرورت هم‌افزایی و مشارکت منسجم میان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، سازمان‌های مناطق آزاد و بدنه‌های تخصصی آن‌ها در فرآیند تدوین سند مورد توجه قرار گرفت و مشارکت فعال رؤسا، اعضای هیئت‌مدیره، معاونان و واحدهای تخصصی سازمان‌ها، شرط دستیابی به سندی واقع‌گرایانه، قابل اجرا و اثربخش عنوان شد.

در همین راستا مقرر شد سلسله نشست‌های تخصصی و هدفمند متناسب با محورهای محتوایی سند، با حضور معاونان و کارشناسان ذی‌ربط سازمان‌های مناطق آزاد برگزار شود.

این نشست‌ها با هدف بررسی دقیق داده‌ها، همسان‌سازی اطلاعات، شناسایی خلأها و تکمیل مستندات مورد نیاز طراحی شده و نقش مؤثری در نهایی‌سازی سند و آماده‌سازی آن برای ورود به مرحله اجرا ایفا خواهد کرد.

