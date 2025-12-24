برگزاری دوره تخصصی آشنایی رایزنان بازرگانی با ظرفیتهای سرمایهگذاری و صادراتی مناطق آزاد
دوره تخصصی «آشنایی رایزنان منتخب بازرگانی با ظرفیتهای سرمایهگذاری و صادراتی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور» با حضور رایزنان بازرگانی 15 کشور منتخب، بهصورت حضوری و برخط در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این دوره آموزشی با هماهنگی معاونت توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برگزار شد و رایزنان بازرگانی کشورهای روسیه، عمان، ترکیه، هند، چین، افغانستان، پاکستان، مالزی، آفریقای جنوبی، ترکمنستان، تاجیکستان و اندونزی در آن حضور یافتند. همزمان، مدیران دبیرخانه شورایعالی و معاونان اقتصادی سازمانهای مناطق آزاد نیز از طریق ارتباط برخط در این برنامه مشارکت کردند.
در این نشست، بر نقش راهبردی رایزنان بازرگانی بهعنوان بازوی میدانی توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی مناطق آزاد تاکید شد و ظرفیتها و مزیتهای متنوع این مناطق در حوزههایی همچون صادرات مجدد، لجستیک و ترانزیت، ایجاد و توسعه سولههای صنعتی، جذب سرمایهگذاری خارجی، فعالیت بانکهای آفشور، امکان حضور سرمایهگذاران خارجی بهعنوان سهامدار در بورسهای خارجی و بهرهمندی از مشوقها و مزایای قانونی تشریح شد.
برگزاری این دوره آموزشی در چارچوب برنامهریزیهای پیشین دبیرخانه شورایعالی صورت گرفته و پیشتر، تعامل مستقیم رایزنان کشورهای هدف با مناطق آزاد ماکو و اروند بهصورت پایلوت اجرا شده است. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این رویکرد به تدریج در سایر مناطق آزاد نیز توسعه خواهد یافت.
در این نشست همچنین بر اهمیت همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، اعزام هدفمند رایزنان جدید به کشورهای اولویتدار، تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی و برگزاری نمایشگاههای تخصصی سرمایهگذاری در کشورهای هدف با مشارکت فعال مناطق آزاد تأکید شد.
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این دوره آموزشی را گامی مؤثر برای همراستاسازی مأموریت رایزنان بازرگانی با راهبردهای توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری مناطق آزاد و تقویت حضور هدفمند ایران در بازارهای بینالمللی ارزیابی میکند.