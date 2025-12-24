به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این فراخوان در راستای صیانت از میراث صنعتی، ثبت تاریخ شفاهی و عینی صنعت نفت و بازآفرینی هویت تاریخی آبادان به‌عنوان یکی از نخستین شهرهای مدرن ایران، منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، دارندگان اسناد، تجهیزات، ابزارآلات، تصاویر، مکاتبات، یادگارها و اشیای مرتبط با دوران تأسیس پالایشگاه آبادان و شکل‌گیری صنعت نفت جنوب کشور می‌توانند با مشارکت در این طرح فرهنگی، در برپایی نخستین نمایشگاه جامع صنعت نفت منطقه آزاد اروند که از ۱۰ تا ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، سهیم باشند.

ایجاد نمایشگاه علاوه بر معرفی سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی، نقش مؤثری در توسعه گردشگری صنعتی، تقویت برند شهری آبادان، انتقال تجربیات نسل‌های پیشین به جوانان و بازنمایی نقش صنعت نفت در شکل‌گیری زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این شهر ایفا خواهد کرد.

شایان ذکر است هم‌زمان با برپایی این نمایشگاه، نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی با حضور متخصصین، فعالین و کارآفرینان این حوزه نیز برگزار خواهد شد.

زمان ثبت‌نام جهت شرکت در نمایشگاه: ۱۰ الی ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴

شماره تماس برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر: ۰۹۳۰۲۹۵۹۶۰۶

شرایط و ضوابط شرکت در نمایشگاه: این نمایشگاه ویژه مجموعه‌های شخصی، کلکسیون‌ها و آثار هنری قدیمی دارای مالکیت شخصی است. ارائه تصویر با کیفیت و مشخصات کامل هر اثر (جنس، ابعاد، قدمت تقریبی، توضیحات خاص) در زمان ثبت‌نام الزامی است هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر ۵ اثر/قطعه را به نمایش بگذارد.

