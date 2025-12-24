خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برقراری پرواز کیش – آبادان – کیش توسط هواپیمایی کیش

برقراری پرواز کیش – آبادان – کیش توسط هواپیمایی کیش
کد خبر : 1732244
لینک کوتاه کپی شد.

پرواز در مسیر کیش – آبادان – کیش را از تاریخ چهارشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ برقرار خواهد شد.

️به گزارش  ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، شرکت هواپیمایی کیش در راستای توسعه شبکه پروازی و ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل هوایی، پرواز در مسیر کیش – آبادان – کیش را از تاریخ چهارشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ برقرار خواهد کرد.

️بر اساس این گزارش، پروازهای این مسیر در روزهای چهارشنبه و شنبه انجام خواهد شد و با هدف تسهیل دسترسی مسافران به مقاصد پرتقاضا و افزایش رفاه و رضایتمندی سفر برنامه‌ریزی شده است.

مسافران گرامی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بلیت، به وب‌سایت رسمی شرکت هواپیمایی کیش و یا دفاتر فروش مجاز مراجعه کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا