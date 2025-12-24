برقراری پرواز کیش – آبادان – کیش توسط هواپیمایی کیش

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، شرکت هواپیمایی کیش در راستای توسعه شبکه پروازی و ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل هوایی، پرواز در مسیر کیش – آبادان – کیش را از تاریخ چهارشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ برقرار خواهد کرد.

️بر اساس این گزارش، پروازهای این مسیر در روزهای چهارشنبه و شنبه انجام خواهد شد و با هدف تسهیل دسترسی مسافران به مقاصد پرتقاضا و افزایش رفاه و رضایتمندی سفر برنامه‌ریزی شده است.

مسافران گرامی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بلیت، به وب‌سایت رسمی شرکت هواپیمایی کیش و یا دفاتر فروش مجاز مراجعه کنند.

