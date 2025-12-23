خبرگزاری کار ایران
دوره آموزشی هوش مصنوعی برای معلمان منطقه آزاد ماکو برگزار شد

با همکاری ادارات آموزش و پرورش، دوره‌ای تخصصی با عنوان «کاربرد هوش مصنوعی در آموزش» ویژه معلمان مقطع متوسطه منطقه آزاد ماکو برگزار شد؛ دوره‌ای که با هدف توانمندسازی فرهنگیان در بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند، ارتقای کیفیت تدریس و حرکت عملی به‌سوی تحقق «مدرسه هوشمند» طراحی و اجرا شده است.

هدف از این دوره، توانمندسازی فرهنگیان در استفاده از ابزارهای هوشمند برای بهبود کیفیت تدریس و ایجاد محیط یادگیری پویاتر بود.

در این دوره، معلمان با مبانی هوش مصنوعی، ابزارهای تولید محتوای هوشمند، روش های ارزیابی نوین و ملاحظات اخلاقی کاربرد این فناوری در کلاس درس آشنا شدند.

شرکت‌کنندگان در پایان، گواهینامه معتبر دریافت خواهند کرد.

این اقدام گامی در راستای تحول آموزشی و حرکت به سوی «مدرسه هوشمند» در منطقه آزاد ماکو است.

 

