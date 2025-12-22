خبرگزاری کار ایران
برگزاری فراخوان طراحی المان های نوروزی سال 1405 در محدوده سازمان منطقه آزاد ارس

برگزاری فراخوان طراحی المان های نوروزی سال 1405 در محدوده سازمان منطقه آزاد ارس
کد خبر : 1731716
معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس در راستای شاداب سازی و ایجاد شور و نشاط عمومی جهت استقبال از بهار سال 1405 فراخوان " طراحی و ارائه اثر برای المان با موضوع بهار و عید باستانی نوروز سال 1405 " در محدوده منطقه آزاد ارس منتشر می نماید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ لذا از کلیه هنرمندان و علاقه مندان و فعالان رشته های هنری و معماری دعوت میگردد طرح های پیشنهادی خود را متناسب با ویژگی های فرهنگی و بومی ارس و نمادهای مرتبط با عید باستانی نوروز 1405 با مضامین ایرانی اسلامی در قالب  ارائه آثار بر اساس رویکردهای فراخوان به این معاونت ارسال یا تحویل  نمایند.

رویکردهای فراخوان:

ارتقا و گسترش فضای پویا و پرنشاط بین اقشار مختلف مردم

 ارتقای جلوه بصری  فضاهای شهری با استفاده از نمادهای نوروزی از طریق آفرینش هنری

معرفی و بیان فرهنگ بومی ارس با فضاسازی شهری جهت تاثیرگذاری مطلوب بر مخاطبان

توجه به موارد زیر برای ارائه طرح لازم است ( ارکان فراخوان):

نگاه نو و خلاقانه به موضوع

رعایت معیارهای هنری

پرهیز از کپی دیگر آثار و منحصر به فرد بودن آن

پیشنهاد متریال و انتخاب مصالح مناسب اقلیمی برای پایداری دراز مدت طرح با قابلیت و امکان جابه جایی طرح

انتقال مفهوم نوروز باستانی - آئین ها و رسومات بومی آذربایجانی در ارس

درنظر داشتن توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی طرح

طرح های پیشنهادی بایستی در قالب آثار حجمی با مضامین زیر باشد:

(طرح های المان عید نوروز 1405- سفره هفت سین – نمادهای باستانی بومی آذربایجانی و ملی مرتبط با نوروز  -ارائه طرح نورپردازی معابر و میادین اصلی شهر با تم نوروزی)

 شرایط و مقررات عمومی:

تکمیل فرم ثبت نام پیوستی و ارائه سوابق هنری

اسناد ارسالی حداکثر در1 شیت 70* 100   شامل - نماها- مقاطع دید - در مقیاس لازم و جلوه های نورپردازی در شب و ارائه یک صفحه از خلاصه طرح به همراه خلاصه هزینه برای هر آیتم

ارائه ماکت در صورت تمایل برای طرح ها به دلخواه هنرمندان خواهد بود و مقیاس 10/1 اندازه واقعی طرح دریافت خواهد شد.

 مصالح  پیشنهادی طرح با متریال مقام و پایداری سازه با ملاحظات اقلیمی ارس  ( مقاومت در شرایط آب هوایی و سرعت باد غالب ) متناسب باشد.

 سازمان در رد یا قبول آثارو پیشنهادات مختار بوده و هیچ گونه اعتراضی به هیچ وجهی قابل استماع نیست.

 اولویت ساخت و اجرا با برگزیده اثر خواهد بود.

ابعاد اجرایی واقعی اثر  : حداقل (  3.20 *2.50*1.80  و  حداکثر    8* 6*7  ) خواهد بود.

به آثار ناقص و یا بدون مشخصات و مدارک ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مالکیت معنوی اثر برگزیده متعلق به سازمان بوده و سازمان مخیر به استفاده از آثار و اجرای آن به هر نحو و در  هر مکانی می باشد.

آخرین مهلت ارسال یا تحویل آثار  1404/10/25  می باشد.

 داوری آثار توسط کمیته زیباسازی سازمان انجام خواهد گرفت.

 آثار برگزیده به انتخاب کارفرما  براساس توافق با صاحب طرح  اجرایی خواهد شد و در صورت عدم توافق برای اجرا، به نفرات اول تا سوم جوایز به ترتیب 20، 15 و10 میلیون تومانی اهدا خواهد شد.

دبیر اجرایی فراخوان:

مهندس میلاد قنبری  – شماره تماس  31351648-041 - 09147901101

نشانی دبیرخانه:

 استان آذربایجان شرقی ـ منطقه آزاد ارس- میدان عباس میرزا- سایت اداری سازمان منطقه آزاد ارس-طبقه  اول- معاونت عمرانی و زیربنایی – اتاق 129 و اتاق 110- شماره تلفن  31351151- 041

نشانی سایت سازمان جهت کسب اطلاعات بیشتر:    www.arasfz.ir   

 آدرس ایمیل برای ارسال آثار:   zibasazi@arasfz.ir

 

انتهای پیام/
