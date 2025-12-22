برگزاری فراخوان طراحی المان های نوروزی سال 1405 در محدوده سازمان منطقه آزاد ارس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ لذا از کلیه هنرمندان و علاقه مندان و فعالان رشته های هنری و معماری دعوت میگردد طرح های پیشنهادی خود را متناسب با ویژگی های فرهنگی و بومی ارس و نمادهای مرتبط با عید باستانی نوروز 1405 با مضامین ایرانی اسلامی در قالب ارائه آثار بر اساس رویکردهای فراخوان به این معاونت ارسال یا تحویل نمایند.

رویکردهای فراخوان:

ارتقا و گسترش فضای پویا و پرنشاط بین اقشار مختلف مردم

ارتقای جلوه بصری فضاهای شهری با استفاده از نمادهای نوروزی از طریق آفرینش هنری

معرفی و بیان فرهنگ بومی ارس با فضاسازی شهری جهت تاثیرگذاری مطلوب بر مخاطبان

توجه به موارد زیر برای ارائه طرح لازم است ( ارکان فراخوان):

نگاه نو و خلاقانه به موضوع

رعایت معیارهای هنری

پرهیز از کپی دیگر آثار و منحصر به فرد بودن آن

پیشنهاد متریال و انتخاب مصالح مناسب اقلیمی برای پایداری دراز مدت طرح با قابلیت و امکان جابه جایی طرح

انتقال مفهوم نوروز باستانی - آئین ها و رسومات بومی آذربایجانی در ارس

درنظر داشتن توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی طرح

طرح های پیشنهادی بایستی در قالب آثار حجمی با مضامین زیر باشد:

(طرح های المان عید نوروز 1405- سفره هفت سین – نمادهای باستانی بومی آذربایجانی و ملی مرتبط با نوروز -ارائه طرح نورپردازی معابر و میادین اصلی شهر با تم نوروزی)

شرایط و مقررات عمومی:

تکمیل فرم ثبت نام پیوستی و ارائه سوابق هنری

اسناد ارسالی حداکثر در1 شیت 70* 100 شامل - نماها- مقاطع دید - در مقیاس لازم و جلوه های نورپردازی در شب و ارائه یک صفحه از خلاصه طرح به همراه خلاصه هزینه برای هر آیتم

ارائه ماکت در صورت تمایل برای طرح ها به دلخواه هنرمندان خواهد بود و مقیاس 10/1 اندازه واقعی طرح دریافت خواهد شد.

مصالح پیشنهادی طرح با متریال مقام و پایداری سازه با ملاحظات اقلیمی ارس ( مقاومت در شرایط آب هوایی و سرعت باد غالب ) متناسب باشد.

سازمان در رد یا قبول آثارو پیشنهادات مختار بوده و هیچ گونه اعتراضی به هیچ وجهی قابل استماع نیست.

اولویت ساخت و اجرا با برگزیده اثر خواهد بود.

ابعاد اجرایی واقعی اثر : حداقل ( 3.20 *2.50*1.80 و حداکثر 8* 6*7 ) خواهد بود.

به آثار ناقص و یا بدون مشخصات و مدارک ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مالکیت معنوی اثر برگزیده متعلق به سازمان بوده و سازمان مخیر به استفاده از آثار و اجرای آن به هر نحو و در هر مکانی می باشد.

آخرین مهلت ارسال یا تحویل آثار 1404/10/25 می باشد.

داوری آثار توسط کمیته زیباسازی سازمان انجام خواهد گرفت.

آثار برگزیده به انتخاب کارفرما براساس توافق با صاحب طرح اجرایی خواهد شد و در صورت عدم توافق برای اجرا، به نفرات اول تا سوم جوایز به ترتیب 20، 15 و10 میلیون تومانی اهدا خواهد شد.

دبیر اجرایی فراخوان:

مهندس میلاد قنبری – شماره تماس 31351648-041 - 09147901101

نشانی دبیرخانه:

استان آذربایجان شرقی ـ منطقه آزاد ارس- میدان عباس میرزا- سایت اداری سازمان منطقه آزاد ارس-طبقه اول- معاونت عمرانی و زیربنایی – اتاق 129 و اتاق 110- شماره تلفن 31351151- 041

نشانی سایت سازمان جهت کسب اطلاعات بیشتر: www.arasfz.ir

آدرس ایمیل برای ارسال آثار: zibasazi@arasfz.ir

انتهای پیام/