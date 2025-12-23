برگزاری جشن یلدا ویژه توانخواهان در اروند؛ فرصتی برای تقسیم مهربانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سید محمد سیدی، مدیر اجتماعی و محرومیت‌زدایی این سازمان، با اشاره به برگزاری جشن شب یلدا در مرکز درمانی و توان‌بخشی بیماران اعصاب و روان «حامی» آبادان و مرکز نگهداری سالمندان «صادقین» خرمشهر اظهار کرد: این برنامه با کمک و مشارکت گروه خیرین مردمی و با هدف حمایت، دلجویی و همراهی با افراد تحت حمایت برگزار شد.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه افزود: افرادی که با بیماری‌های اعصاب و روان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، همانند سایر افراد جامعه هستند و فشارهای روحی و روانی زندگی می‌تواند هر فردی را درگیر کند؛ بنابراین نباید احساس تنهایی یا طردشدگی داشته باشند.

سیدی برگزاری چنین برنامه‌هایی را گامی مؤثر در تقویت روحیه، افزایش امید و ایجاد احساس تعلق اجتماعی در میان بیماران و سالمندان دانست و تصریح کرد: توجه به افراد تحت حمایت، نه‌تنها یک مسئولیت اجتماعی بلکه یک ضرورت انسانی است که باید به‌صورت مستمر و هدفمند دنبال شود.

مدیر اجتماعی و محرومیت‌زدایی سازمان منطقه آزاد اروند همچنین از نقش مؤثر خیرین مردمی در برگزاری این برنامه قدردانی کرد و گفت: هم‌افزایی نهادهای اجتماعی با مشارکت مردم نیکوکار می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی گروه‌های نیازمند و تقویت سرمایه اجتماعی در منطقه باشد.

در این مراسم، با اجرای برنامه‌های شاد، اهدای بسته‌های یلدایی و گفت‌وگوی صمیمانه با مددجویان و سالمندان، شبی خاطره‌انگیز و سرشار از مهر و همدلی برای آنان رقم خورد.

