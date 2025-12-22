قصهها، پلی میان نسلها؛
معرفی برگزیدگان جشنواره بینالمللی قصهگویی در گیلان
آیین اختتامیه مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی با شعار «جهان با قصه کودکان را ببین» امروز (دوشنبه) در تالار استاد ابتهاج منطقه آزاد انزلی برگزار شد و برگزیدگان معرفی شدند. این رویداد فرهنگی با حمایت و حضور فعال سازمان، محیطی پویا برای قصهگویان فراهم کرد و جایگاه منطقه آزاد انزلی را در ترویج فرهنگ قصهگویی تقویت نمود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان با اشاره به اهمیت این جشنواره گفت: در این دوره ۳۹ برگزیده در ۱۰ بخش شامل سنتی کلاسیک، آیینی سنتی، قصههای نو، دینی، علمی، ایثار و قهرمانان، منظوم، مینیمال ۱۰۰ ثانیهای، زبان اشاره و منظوم انتخاب شدند و ۲۰ نفر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.
وی افزود: ۶۵ قصهگو در گروههای نوجوان، بزرگسال، مربی و مادربزرگ آثار خود را ارائه کردند که موضوعات آنها شامل ایثار و قهرمانان، علمی، دینی، منظوم، آیینی سنتی، قصهگویی با ابزار، ۱۰۰ ثانیهای، کلاسیک سنتی و زبان اشاره بود.
از مجموع ۱۸۱۹ اثر ارسالی، ۹۵۶ اثر به مرحله استانی راه یافت و پس از داوری ۶۵ قصهگو برای اجرای صحنهای انتخاب شدند. هفت داور برجسته شامل مهتاب شهیدی، محمدرسول حقدوست، شهر بانو مشکبید حقیقی، پونه نیکوی، ربابه هاشمی، نگار نادری و حدیث نیکرو فرآیند داوری را بر عهده داشتند.
پونه نیکوی، مدیر فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد انزلی، در این مراسم با اشاره به اهمیت قصهگویی گفت: «قصه یادآور گردهماییهای صمیمی گذشته و ابزاری مؤثر برای انتقال ارزشها و تجربههای زیسته به نسلهای آینده است.
همانگونه که در گذشته، قصهها خانوادهها را دور کرسیها جمع میکردند، امروز نیز میتواند ما را به هم پیوند دهد.» وی با تأکید بر حمایت مدیرعامل سازمان، ادامه داد: «قصهها دارای مغز و جان هستند و معنا و پیام در دل روایت، نسلها را به هم پیوند میدهد. شاهنامه و مثنوی معنوی گنجینههایی هستند که حامل هویت فرهنگی ما هستند و باید از فراموشی حفظ شوند.»
برگزیدگان مرحله استانی، در تاریخ ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه امسال در دوره نهایی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در شهر اصفهان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ قصهگویی، ارتقای تربیت و سواد فرهنگی کودکان و نوجوانان، ارزشگذاری به روایت تکنفره و فرمهای هنری قصهگویی، گسترش ارتباط با قصهگویان داخلی و بینالمللی و تعمیق نگاه علمی به حوزه قصهگویی برگزار شد و حضور سازمان منطقه آزاد انزلی توانست زمینه معرفی استعدادهای برجسته استان در عرصه ملی و بینالمللی را فراهم کند.