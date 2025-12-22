دشت ارزشمند یک امتیازی صنعت نفت از میدان سخت و سرد کرمان
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال در ورزشگاه شهید باهنر کرمان، مس را لا نتیجه مساوی متوقف کرد و روند شکستناپذیری خود را تداوم بخشید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در هفته شانزدهم لیگ دسته یک باشگاههای کشور جام آزادگان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در ورزشگاه شهید باهنر به مصاف مس کرمان رفت که این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه ۱ بر ۱ مساوی به پایان رسید.
در این دیدار خشایار زبرجد در دقیقه ۷۰ برای زرد پوشان آبادانی و رضا آقابابایی در دقیقه ۲۲ برای تیم مس کرمان گلزنی کردند.
زردپوشان آبادانی با این تساوی ۲۸ امتیازی شدند و جایگاه خود را در رده دوم جدول تثبیت کردند.
شاگردان سیدسیروس پورموسوی در هفته پایانی نیمفصل، روز یکشنبه ۷ دیماه در ورزشگاه تختی آبادان و در حضور خیل مشتاق تماشاگران و خانوادههای اروندی به مصاف نیروی زمینی خواهد رفت.