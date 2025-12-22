خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دشت ارزشمند یک امتیازی صنعت نفت از میدان سخت و سرد کرمان

دشت ارزشمند یک امتیازی صنعت نفت از میدان سخت و سرد کرمان
کد خبر : 1731208
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال در ورزشگاه شهید باهنر کرمان، مس را لا نتیجه مساوی متوقف کرد و روند شکست‌ناپذیری خود را تداوم بخشید.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در هفته شانزدهم لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور جام آزادگان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در ورزشگاه شهید باهنر به مصاف مس کرمان رفت که این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه ۱ بر ۱ مساوی به پایان رسید.

در این دیدار خشایار زبرجد در دقیقه ۷۰ برای زرد پوشان آبادانی و رضا آقابابایی در دقیقه ۲۲ برای تیم مس کرمان گلزنی کردند.

زردپوشان آبادانی با این تساوی ۲۸ امتیازی شدند و جایگاه خود را در رده دوم جدول تثبیت کردند.

شاگردان سیدسیروس پورموسوی در هفته پایانی نیم‌فصل، روز یکشنبه ۷ دی‌ماه در ورزشگاه تختی آبادان و در حضور خیل مشتاق تماشاگران و خانواده‌های اروندی به مصاف نیروی زمینی خواهد رفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن