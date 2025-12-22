خبرگزاری کار ایران
اقدام اضطراری برای جلوگیری از اختلال ترافیکی در خرمشهر

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند از ترمیم بخشی از پل جهان‌آرا خرمشهر خبر داد و اعلام کرد این پل هم‌اکنون باز و در حال بهره‌برداری است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی الیاسی اظهار داشت: در پی آسیب‌دیدگی بخشی از عرشه پل جهان‌آرا، تیم‌های فنی و اجرایی این سازمان بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات ترمیم و بتن‌ریزی بخش آسیب‌دیده را تا ساعت ۳:۳۰ بامداد با موفقیت به پایان رساندند.

وی با اشاره به اهمیت این پل در شبکه ترافیکی خرمشهر افزود: با توجه به حجم تردد روزانه، تأخیر در رسیدگی می‌توانست منجر به اختلال ترافیکی و افزایش ریسک ایمنی شود، از این‌رو اقدام فوری در دستور کار قرار گرفت.

الیاسی تصریح کرد: اگرچه نگهداشت و مرمت پل‌ و معابر شهری از وظایف قانونی شهرداری خرمشهر است، اما با توجه به شرایط اضطراری و به‌منظور پیشگیری از بروز مشکل در تردد شهروندان، سازمان منطقه آزاد اروند به‌صورت فوری وارد عمل شد.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند تأکید کرد: در حال حاضر پل جهان‌آرا بدون محدودیت ترافیکی در حال استفاده است و این سازمان در شرایط حساس، ایمنی عمومی و منافع شهروندان را در اولویت قرار می‌دهد.

لازم به ذکر است، روند اجرایی شبانه روزی احداث پل شهدای خدمت نیز توسط سازمان منطقه آزاد اروند در مراحل پایانی قرار دارد.

 

