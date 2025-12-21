به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش؛ این دوره آموزشی با اتکا به جایگاه علمی و پیشرو ایران در تشخیص و درمان بیماری مالاریا با حضور پزشکان عمومی و متخصص از سراسر جهان و بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید برجسته داخلی و بین‌المللی از اوایل اسفندماه سالجاری آغاز می شود و به مدت سه ماه در جزیره کیش ادامه دارد.

بر پایه این گزارش، دوره بین‌المللی مالاریالوژی که با مدیریت دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت (EMRO) و مشارکت سازمان منطقه آزاد کیش، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کیش اجرا می‌شود، گامی راهبردی در مسیر توسعه آموزش‌های تخصصی، ارتقاء سطح دانش علمی و تثبیت جایگاه بین‌المللی جزیره کیش به‌عنوان قطب آموزش‌های سلامت‌محور در منطقه به شمار می‌رود.

گفتنی است، نشست تخصصی هماهنگی برگزاری این دوره با حضور دکتر سعید جاودان‌سیرت رئیس بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کیش، دکتر عزیزی قائم‌مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دکتر ایلامی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد و حاضران ضمن بررسی ظرفیت‌ها، امکانات و تمهیدات اجرایی، بر ضرورت هم‌افزایی نهادی برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر این رویداد علمی تأکید کردند.