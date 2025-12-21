خبرگزاری کار ایران
کیش میزبان دوره آموزشی بین‌المللی مالاریالوژی می شود

برای نخستین بار، جزیره کیش میزبان برگزاری دوره آموزشی بین‌المللی مالاریالوژی خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش؛ این دوره آموزشی با اتکا به جایگاه علمی و پیشرو ایران در تشخیص و درمان بیماری مالاریا با حضور پزشکان عمومی و متخصص از سراسر جهان و بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید برجسته داخلی و بین‌المللی از اوایل اسفندماه سالجاری آغاز می شود و به مدت سه ماه در جزیره کیش ادامه دارد.

بر پایه این گزارش، دوره بین‌المللی مالاریالوژی که با مدیریت دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت (EMRO) و مشارکت سازمان منطقه آزاد کیش، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کیش اجرا می‌شود، گامی راهبردی در مسیر توسعه آموزش‌های تخصصی، ارتقاء سطح دانش علمی و تثبیت جایگاه بین‌المللی جزیره کیش به‌عنوان قطب آموزش‌های سلامت‌محور در منطقه به شمار می‌رود.

گفتنی است، نشست تخصصی هماهنگی برگزاری این دوره با حضور دکتر سعید جاودان‌سیرت رئیس بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کیش، دکتر عزیزی قائم‌مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دکتر ایلامی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد و حاضران ضمن بررسی ظرفیت‌ها، امکانات و تمهیدات اجرایی، بر ضرورت هم‌افزایی نهادی برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر این رویداد علمی تأکید کردند.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
