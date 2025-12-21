خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محمدحسین حسنی سرپرست جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش شد

محمدحسین حسنی سرپرست جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش شد
کد خبر : 1730927
لینک کوتاه کپی شد.

با حکم محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدحسین حسنی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در مراسمی که با حضور مدیران و مسئولان این سازمان و جزیره کیش برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات اسدالله علیزاده، محمدحسین حسنی به عنوان سرپرست جدید این معاونت معرفی شد.

محمدحسنی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه تهران است و سوابق مدیریتی قابل توجهی را در حوزه‌های فرهنگی و اجرایی در کارنامه خود دارد. وی پیش از این به‌عنوان ریاست موسسه علوم و فنون کیش فعالیت داشته است.

از جمله سوابق کاری حسنی می‌توان به ریاست موسسه علوم و فنون کیش، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، راه‌اندازی مرکز رشد صنایع فرهنگی و خلاق جهاد دانشگاهی، مشاور فناوری و تجاری‌سازی پارک علم و فناوری شهرداری تهران، مؤسس و مدیر مرکز فناوری‌های نوین رسانه‌ای جهاد دانشگاهی و مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگی جهاد دانشگاهی اشاره کرد.

وی همچنین سابقه سرپرستی مرکز رشد و شکوفایی فناوری‌ها و هنر قرآنی، عضویت در هیئت‌مدیره اندیشکده تعاون و توسعه، و مشاوره در مرکز تشکل‌های اجتماعی شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن