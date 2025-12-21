محمدحسین حسنی سرپرست جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش شد
با حکم محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدحسین حسنی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در مراسمی که با حضور مدیران و مسئولان این سازمان و جزیره کیش برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات اسدالله علیزاده، محمدحسین حسنی به عنوان سرپرست جدید این معاونت معرفی شد.
محمدحسنی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه تهران است و سوابق مدیریتی قابل توجهی را در حوزههای فرهنگی و اجرایی در کارنامه خود دارد. وی پیش از این بهعنوان ریاست موسسه علوم و فنون کیش فعالیت داشته است.
از جمله سوابق کاری حسنی میتوان به ریاست موسسه علوم و فنون کیش، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، راهاندازی مرکز رشد صنایع فرهنگی و خلاق جهاد دانشگاهی، مشاور فناوری و تجاریسازی پارک علم و فناوری شهرداری تهران، مؤسس و مدیر مرکز فناوریهای نوین رسانهای جهاد دانشگاهی و مدیرکل برنامهریزی و توسعه فرهنگی جهاد دانشگاهی اشاره کرد.
وی همچنین سابقه سرپرستی مرکز رشد و شکوفایی فناوریها و هنر قرآنی، عضویت در هیئتمدیره اندیشکده تعاون و توسعه، و مشاوره در مرکز تشکلهای اجتماعی شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد.