ثبت ۱۰۲ پرواز در فرودگاه بینالمللی کیش / تداوم رونق تردد هوایی در جزیره
فرودگاه بینالمللی کیش در روز ۲۸ آذر ، با انجام تعداد قابل توجهی از پروازهای ورودی و خروجی ، یکی از روزهای فعال عملیاتی خود را پشت سر گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش ، در تاریخ ۲۸ آذر ، مجموعاً ۱۰۲ پرواز در فرودگاه بینالمللی کیش انجام شده است که از این تعداد ، ۵۱ پرواز ورودی و ۵۱ پرواز خروجی به ثبت رسیده است.
این آمار نشاندهنده ظرفیت مناسب فرودگاه بینالمللی کیش در مدیریت پروازها و ارائه خدمات ایمن و منظم به مسافران است. تداوم این روند ، ضمن تسهیل سفرها ، نقش مؤثری در رونق گردشگری و پویایی اقتصادی جزیره ایفا میکند.
فرودگاه بینالمللی کیش با اتکا به توان تخصصی نیروی انسانی و زیرساختهای فنی موجود ، در مسیر ارتقای کیفیت خدمات ، افزایش ایمنی پروازها و پاسخگویی به نیاز مسافران و شرکتهای هواپیمایی گام برمیدارد و آمادگی لازم برای مدیریت حجم بالاتر پروازها در روزهای آینده را داراست.