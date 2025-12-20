به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش ، در تاریخ ۲۸ آذر ، مجموعاً ۱۰۲ پرواز در فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شده است که از این تعداد ، ۵۱ پرواز ورودی و ۵۱ پرواز خروجی به ثبت رسیده است.

این آمار نشان‌دهنده ظرفیت مناسب فرودگاه بین‌المللی کیش در مدیریت پروازها و ارائه خدمات ایمن و منظم به مسافران است. تداوم این روند ، ضمن تسهیل سفرها ، نقش مؤثری در رونق گردشگری و پویایی اقتصادی جزیره ایفا می‌کند.

فرودگاه بین‌المللی کیش با اتکا به توان تخصصی نیروی انسانی و زیرساخت‌های فنی موجود ، در مسیر ارتقای کیفیت خدمات ، افزایش ایمنی پروازها و پاسخ‌گویی به نیاز مسافران و شرکت‌های هواپیمایی گام برمی‌دارد و آمادگی لازم برای مدیریت حجم بالاتر پروازها در روزهای آینده را داراست.