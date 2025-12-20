خبرگزاری کار ایران
فرود موفق بوئینگ ۷۷۷ / نمایش آمادگی عملیاتی فرودگاه بین‌المللی کیش

نخستین پرواز هواپیمای پهن‌پیکر بوئینگ ۷۷۷ در مسیر تهران – کیش، روز چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ با موفقیت در فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این پرواز با جابه‌جایی بیش از ۳۰۰ مسافر انجام شد و به‌عنوان نخستین تجربه عملیاتی استفاده از هواپیمای پهن‌پیکر بوئینگ ۷۷۷ در این مسیر، در شبکه پروازی فرودگاه کیش به ثبت رسید.

انجام این پرواز نشان‌دهنده آمادگی عملیاتی فرودگاه بین‌المللی کیش برای پذیرش هواپیماهای پهن‌پیکر و پاسخ‌گویی به افزایش تقاضای سفر به این جزیره است.

هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ از جمله هواپیماهای مسافربری با ظرفیت بالا و برد پروازی طولانی به شمار می‌رود که در پروازهای پرتردد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرایندهای فرود، پذیرش، خدمات زمینی و پارک این هواپیما با آمادگی کامل تیم‌های فنی و عملیاتی فرودگاه بین‌المللی کیش و در چارچوب استانداردهای ایمنی و ضوابط بین‌المللی انجام شد و عملیات بدون بروز مشکل به پایان رسید.

 

 

