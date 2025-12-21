پژوهشگران آبادان حائز عنوان برتر رویداد پژوهش و فناوری پالایشگاه های کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، پژوهش ساخت نرم‌افزار شبیه‌ساز آموزشی اپراتوری (OTS برای واحد‌های FCC و GPTU) منطقه ۳ پالایش نفت آبادان از میان بیش از ۷۰ اثر پژوهشی ارائه‌شده از سوی شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌های برتر کشور ارائه‌شده به این رویداد انتخاب شده است.

پروژه ساخت نرم‌افزار شبیه‌ساز آموزشی اپراتوری (OTS برای واحد‌های FCC و GPTU) را مسعود نعمت‌الهی و فریبا وفایی از اداره پژوهش این شرکت ارائه کرده اند که به دلیل نوآوری، کارآمدی عملیاتی و بومی‌سازی دانش فنی، عنوان پروژه پژوهشی برتر را به خود اختصاص داد.

این پروژه با همکاری شرکت دانش‌بنیان بارثاوا و باهدف بومی‌سازی کامل نرم‌افزار شبیه‌ساز آموزشی کاربرها اجراشده و با انطباق شرایط واقعی فرآیندی و عملیاتی برای واحد‌های حساس پالایشگاه گامی مؤثر در راستای خودکفایی فناورانه انتقال دانش فنی و کاهش وابستگی به نرم‌افزار‌های خارجی محسوب می‌شود و در ارتقای ایمنی، افزایش آمادگی کاربران در شرایط اضطراری و بهبود بهره‌برداری پایدار از واحد‌های پالایشی نقش خواهد داشت.

سومین رویداد پژوهش و فناوری شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در روز‌های ۱۸ و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور مدیران، پژوهشگران و متخصصان صنعت نفت و پتروشیمی کشور و باهدف توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی به محصولات خارجی برگزار شد.

برگزارکنندگان این رویداد با تأکید بر حمایت از طرح‌های بومی‌سازی شده، توسعه این‌گونه پروژه‌ها را یکی از ارکان اصلی تحقق سیاست‌های کلان صنعت نفت در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و جهش فناوری عنوان کردند.

