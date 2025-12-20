خبرگزاری کار ایران
افزایش پروازهای مسیر اربیل–کیش–اربیل توسط هواپیمایی ماهان

از سه‌شنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۴، پروازهای این مسیر به‌صورت هفتگی علاوه بر روزهای جمعه در روزهای سه‌شنبه نیز برقرار خواهد شد. پرواز ورودی با شماره ۵۱۳۷ ساعت ۱۱:۰۰ از اربیل وارد فرودگاه بین‌المللی کیش خواهد شد و پرواز خروجی با شماره ۵۱۳۶ ساعت ۱۲:۱۰، کیش را به مقصد اربیل ترک خواهد کرد.

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در راستای توسعه ارتباطات هوایی بین‌المللی و پاسخ به تقاضای رو‌به‌رشد سفر به جزیره کیش، تعداد پروازهای مسیر اربیل–کیش–اربیل توسط شرکت هواپیمایی ماهان افزایش یافت.

️گفتنی است؛ این پروازها با هواپیمای ایرباس ۳۴۰ انجام می‌شود و نقش مؤثری در تقویت گردشگری، تسهیل تردد مسافران خارجی و ارتقای جایگاه بین‌المللی فرودگاه کیش خواهد داشت.

 

 

انتهای پیام/
