افزایش پروازهای مسیر اربیل–کیش–اربیل توسط هواپیمایی ماهان

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در راستای توسعه ارتباطات هوایی بین‌المللی و پاسخ به تقاضای رو‌به‌رشد سفر به جزیره کیش، تعداد پروازهای مسیر اربیل–کیش–اربیل توسط شرکت هواپیمایی ماهان افزایش یافت.

️گفتنی است؛ این پروازها با هواپیمای ایرباس ۳۴۰ انجام می‌شود و نقش مؤثری در تقویت گردشگری، تسهیل تردد مسافران خارجی و ارتقای جایگاه بین‌المللی فرودگاه کیش خواهد داشت.

