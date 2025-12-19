در دل بارندگی و تندباد؛ نظارت میدانی محمد کبیری بر مدیریت شرایط کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این بازدیدها با هدف اطمینان از پایداری خدمات عمومی، پیشگیری از بروز خسارات احتمالی و تسریع در رفع مشکلات ناشی از تجمع روان‌آب‌ها انجام شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در آغاز این بازدید، با حضور در یک واحد دامداری که به دلیل تجمع آب و روان‌آب‌های سطحی دچار خسارت شده بود، از نزدیک در جریان مشکلات ایجادشده قرار گرفت و با صدور دستورات فوری، بر تخلیه سریع روان‌آب‌ها و ایمن‌سازی اطراف این دامداری تأکید کرد تا از تشدید خسارات و تهدید معیشت بهره‌برداران جلوگیری شود.

محمد کبیری سپس با حضور در تصفیه‌خانه جزیره کیش، روند عملکرد این مجموعه در شرایط بارندگی شدید را بررسی کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان، بر اهمیت حفظ پایداری شبکه فاضلاب و جلوگیری از هرگونه اختلال در خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید داشت.

وی مدیریت به‌موقع روان‌آب‌ها و آمادگی زیرساخت‌های حیاتی را از اولویت‌های اصلی سازمان در شرایط ناپایدار جوی عنوان کرد.

در ادامه، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از فرودگاه بین‌المللی کیش بازدید کرد و با بررسی وضعیت تأسیسات و روند خدمات‌رسانی، بر لزوم حفظ ایمنی پروازها و آمادگی کامل مجموعه فرودگاهی در شرایط جوی خاص تأکید کرد.

محمد کبیری در جریان این بازدید با تعدادی از مسافران و گردشگرانی که به دلیل بارندگی شدید و وزش باد با تأخیر در انجام پروازهای خود مواجه شده بودند دیدار و گفت‌وگو کرد و ضمن ابراز همدلی با آنان، دستورات لازم را برای اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع درباره وضعیت پروازها و همچنین پذیرایی مناسب از مسافران تا زمان انجام پروازها صادر کرد.

وی همچنین در بازدید از منطقه سیمرغ، وضعیت دفع آب‌های سطحی و اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر را مورد بررسی قرار داد و بر تسریع در رفع نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد.

بخش دیگری از این بازدید میدانی به حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ایستگاه آتش‌نشانی مستقر در محدوده مرجان اختصاص داشت. وی در دیدار با آتش‌نشانان، ضمن خداقوت و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان، نقش نیروهای آتش‌نشانی و امدادی را در حفظ ایمنی کیشوندان و گردشگران در شرایط بحرانی بسیار مهم دانست.

محمد کبیری در گفتگو با آتش نشانان، با اشاره به افزایش حجم مأموریت‌ها در زمان ناپایداری‌های جوی، بر ضرورت حفظ آمادگی عملیاتی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در رسیدگی به مأموریت‌ها تأکید کرد.

در پایان این بازدیدها، بر اهمیت حضور میدانی مدیران و نظارت مستقیم بر عملکرد بخش‌های اجرایی به‌عنوان یکی از رویکردهای اصلی سازمان منطقه آزاد کیش تأکید شد؛ رویکردی که با هدف مدیریت به‌موقع شرایط، شناسایی سریع مسائل و اتخاذ تصمیمات اجرایی برای حفظ ایمنی، آرامش و رفاه کیشوندان و گردشگران دنبال می‌شود.