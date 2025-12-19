کارگاه آموزشی خانواده و مناسبات حاکم بر آن در منطقه آزاد ارس برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ این کارگاه آموزشی با حضور جمعی از علاقه‌مندان و فعالان حوزه خانواده و اجتماع، روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه از ساعت ۹ تا ۱۳ در سالن اجلاس سایت اداری منطقه آزاد ارس برگزار گردید.

در این برنامه استاد شهریار منصوری به‌عنوان مدرس به تبیین اصول روان‌شناسی خانواده، بررسی چالش‌های کنونی روابط خانوادگی، تغییرات سبک زندگی و شیوه‌های مؤثر مواجهه با آسیب‌های نوپدید اجتماعی پرداخت و به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ داد.

این کارگاه با هدف ارتقای آگاهی عمومی، تحکیم بنیان خانواده و تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی برگزار شد و مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

لازم به توضیح است به شرکت‌کنندگان در دوره، گواهینامه معتبر آموزشی اعطاء خواهد شد.