آماده باش رییس ستاد مدیریت بحران کیش به تمامی نهادهای خدماتی وامدادی / بازدید کبیری از شرکت آب و برق
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر ضرورت آمادهباش کامل دستگاههای خدماترسان طی ۴۸ ساعت آینده، پایداری شبکههای آب، برق و ارتباطات را در شرایط جوی پیشرو یک ضرورت دانست و بر هماهنگی و همکاری همه بخشها برای عبور ایمن از این شرایط تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در حاشیه بازدید از شرکت آب و برق کیش با اشاره به اهمیت حفظ زیرساختهای حیاتی اظهار داشت پایداری شبکه آب، برق و ارتباطات در شرایط بحران تنها با تلاش جمعی و همافزایی همه دستگاهها محقق میشود و ضروری است طی ۴۸ ساعت آینده، همه بخشها در آمادهباش کامل باشند تا مشکلات احتمالی ناشی از شرایط جوی بهسرعت مدیریت و رفع شود.
وی با تأکید بر تداوم خدماترسانی افزود: اگرچه در حوزه تولید نگرانی جدی وجود ندارد، اما در بخش شبکه توزیع، با همکاری شرکت عمران، آب و خدمات انتظار میرود تمامی اقدامات لازم انجام شود تا پیش از آغاز طوفان، تمهیدات فنی و ایمنی بهطور کامل اجرا شده باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجامشده در روزهای اخیر تصریح کرد: از یک هفته گذشته، اقداماتی از جمله تقویت پایههای برق و رسیدگی به نقاط دارای ریسک، بهویژه در مجاورت درختان، آغاز شده است و در صورت نیاز، جابهجایی درختان نیز حتماً انجام خواهد شد، چرا که وزش باد شدید میتواند موجب بروز خسارت شود و پیشگیری در این شرایط اهمیت ویژهای دارد.
کبیری در پایان ضمن دریافت گزارش کامل وضعیت شرکت آب و برق و تمهیدات پیش بینی شده برای مواجهه با شرایط نامساعد جوی خاطرنشان کرد: هدف اصلی، حفظ پایداری خدمات و اطمینان خاطر شهروندان و گردشگران است و با همدلی و همکاری همه دستگاهها، میتوان این دوره را بدون اختلال در خدمات پشت سر گذاشت.