جشن بزرگ طرح سلاله بمناسبت شب یلدا در منطقه آزاد ارس برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، جشن بزرگ طرح سلاله به مناسبت شب یلدا و در راستای ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خویشان، شامگاه جمعه ۲۸ آذرماه با استقبال گسترده خانواده‌ها در سالن ورزشی فجر شجاع برگزار شد.

این مراسم فرهنگی و هنری با رویکرد خانواده‌محور و با هدف تقویت پیوندهای خانوادگی، پاسداشت سنت‌های اصیل ایرانی و بازتعریف شادی‌های جمعی در عصر دیجیتال طراحی و اجرا شد و با برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای نمایش آیینی، اجرای موسیقی، برنامه‌های هنری و بخش‌های نمایشی توانست فضایی صمیمی، شاد و امیدبخش برای شهروندان فراهم کند.

اجرای نمایش آیینی شب یلدای پرماجرا با روایت‌پردازی هنرمندانه مفاهیم خانواده، سنت و همدلی، همچنین سخنرانی استاد شهریار منصوری، روانشناس و سخنران این مراسم با موضوع «خانواده‌های شاد در عصر دیجیتال» و تبیین چالش‌ها و فرصت‌های فضای مجازی در روابط خانوادگی و بازگشت به آیین‌های جمعی در تقویت بنیان خانواده و نیز اجرای موسیقی و خوانندگی توسط امیرحسام میرزاآقایی (مِمیش‌خان) از مهمترین بخش های این جشن بود که با همراهی و استقبال پرنشاط حاضران، فضایی صمیمی و خاطره‌انگیز را برای خانواده‌ها رقم زد.

جشن طرح سلاله با رویکرد خانواده‌محور و در چارچوب مسئولیت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد و در کنار جشنواره یلدای ارس، تلاشی هدفمند برای احیای آیین‌های سنتی، افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای سلامت روانی جامعه و بازتعریف شادی‌های جمعی در بستر فرهنگ ایرانی بود.