خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جشن بزرگ طرح سلاله بمناسبت شب یلدا در منطقه آزاد ارس برگزار شد

جشن بزرگ طرح سلاله بمناسبت شب یلدا در منطقه آزاد ارس برگزار شد
کد خبر : 1730401
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با برگزاری جشنواره فرهنگی‌ـ‌هنری یلدای ارس، جشن بزرگ طرح سلاله با محوریت خانواده و پاسداشت آیین‌های ایرانی به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، جشن بزرگ طرح سلاله به مناسبت شب یلدا و در راستای ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خویشان، شامگاه جمعه ۲۸ آذرماه با استقبال گسترده خانواده‌ها در سالن ورزشی فجر شجاع برگزار شد.

این مراسم فرهنگی و هنری با رویکرد خانواده‌محور و با هدف تقویت پیوندهای خانوادگی، پاسداشت سنت‌های اصیل ایرانی و بازتعریف شادی‌های جمعی در عصر دیجیتال طراحی و اجرا شد و با برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای نمایش آیینی، اجرای موسیقی، برنامه‌های هنری و بخش‌های نمایشی توانست فضایی صمیمی، شاد و امیدبخش برای شهروندان فراهم کند.

اجرای نمایش آیینی شب یلدای پرماجرا با روایت‌پردازی هنرمندانه مفاهیم خانواده، سنت و همدلی، همچنین سخنرانی استاد شهریار منصوری، روانشناس و سخنران این مراسم با موضوع «خانواده‌های شاد در عصر دیجیتال» و تبیین چالش‌ها و فرصت‌های فضای مجازی در روابط خانوادگی و بازگشت به آیین‌های جمعی در تقویت بنیان خانواده و نیز اجرای موسیقی و خوانندگی توسط امیرحسام میرزاآقایی (مِمیش‌خان) از مهمترین بخش های این جشن بود که با همراهی و استقبال پرنشاط حاضران، فضایی صمیمی و خاطره‌انگیز را برای خانواده‌ها رقم زد.

جشن طرح سلاله با رویکرد خانواده‌محور و در چارچوب مسئولیت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد و در کنار جشنواره یلدای ارس، تلاشی هدفمند برای احیای آیین‌های سنتی، افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای سلامت روانی جامعه و بازتعریف شادی‌های جمعی در بستر فرهنگ ایرانی بود.

 
جشن بزرگ طرح سلاله بمناسبت شب یلدا در منطقه آزاد ارس برگزار شد

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن