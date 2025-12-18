تأکید ستاد بحران کیش بر حفظ پایداری زیرساختها / مدیریت شرایط بارندگی در جزیره
رئیس ستاد مدیریت بحران جزیره کیش با اشاره به بارشهای کمسابقه روزهای اخیر، از تداوم مدیریت شرایط بارندگی در سطح جزیره خبر داد و تأکید کرد پایداری زیرساختهای حیاتی، از جمله فرودگاه، بندر، بیمارستان و شبکههای آب، برق و ارتباطات، در اولویت اقدامات ستاد بحران قرار دارد.
کبیری با تأکید بر ضرورت تداوم هماهنگیها افزود: با وجود فشار کاری بالا، حفظ ارتباط مؤثر، سعهصدر و پاسخگویی مناسب به مردم ضروری است و امیدواریم ۴۸ ساعت پیشِرو نیز با کمترین مشکل و آسیب پشت سر گذاشته شود.
رئیس ستاد مدیریت بحران جزیره کیش با اشاره به وضعیت بارندگیها تصریح کرد: میزان بارشهای چند روز اخیر در جزیره کیش بیسابقه بوده و مجموع ریزشهای جوی طی این مدت، حتی از بارندگی یک تا دو سال گذشته نیز فراتر رفته است.
وی با اشاره به اقدامات پیشینی انجامشده اظهار داشت: ۷۲ حلقه چاه جذبی در سطح جزیره احداث شده و بخشی از مدیریت شرایط فعلی، حاصل همین پیشبینیها و اقدامات پیشگیرانه بوده است.
کبیری افزود: با این حال، شدت بارشها فراتر از پیشبینیها بوده و طی سه روز، بارندگی معادل دو برابر بارش یک سال در جزیره به ثبت رسیده است.
رئیس ستاد مدیریت بحران جزیره کیش با تأکید بر ضرورت حفاظت از نقاط حساس خاطرنشان کرد: حفاظت از مراکز حیاتی مانند فرودگاه، بندر، بیمارستان و تأسیسات کلیدی باید در اولویت مطلق قرار گیرد؛ نقاطی که حتی در شدیدترین شرایط بارندگی نیز نباید دچار اختلال شوند.
وی پایداری خدمات زیرساختی را مهمترین اولویت دانست و افزود: پایداری شبکههای آب، برق و ارتباطات، خط قرمز مدیریت بحران است و خوشبختانه تاکنون هیچگونه قطعی در این حوزهها گزارش نشده است.
کبیری درباره تصمیمات اتخاذشده در این جلسه گفت: بر اساس مصوبات، اماکن عمومی و پاساژها از ساعت 17 امروز تعطیل خواهند بود و اطلاعرسانی آن باید بهصورت فوری انجام شود. همچنین برای حفاظت از اموال کسبه، اخطارهای لازم صادر شده است.
وی هشدار داد: هرگونه فعالیت غیرمجاز در دریا، بهویژه جابهجایی گردشگران، بههیچوجه قابلپذیرش نیست و با هرگونه تخلف، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و وسایل مورد استفاده متخلفان حداقل به مدت یک ماه توقیف میشود.
رئیس ستاد مدیریت بحران جزیره کیش در ادامه، با قدردانی از همراهی شهروندان گفت: کیشوندان طی ۴۸ ساعت گذشته، با توجه به هشدارها، همکاری مناسبی داشتهاند که این همراهی و همدلی نقش مهمی در کنترل شرایط ایفا کرده است. تداوم این همکاری تا روز جمعه میتواند عبور ایمن از این وضعیت را تضمین کند.
در ادامه این جلسه، جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران جزیره کیش با اشاره به آمارهای ثبتشده افزود: بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، تا ساعت ۱۵:۳۰ روز گذشته که عملاً آخرین بارندگی جدی ثبت شد، میزان بارش در جزیره کیش به ۱۴۱ میلیمتر رسیده است؛ این در حالی است که کل بارندگی سال گذشته ۱۰۵ میلیمتر بوده و طی حدود ۲۴ ساعت، بارشی بیش از مجموع بارندگی یک سال زراعی گذشته به ثبت رسیده است.
مهدی مسلمخانی ادامه داد: با توجه به حجم بالای بارش و ورود آب، بروز برخی دشواریها در تردد شهری و معابر قابل پیشبینی بود، اما در مرحله نخست بارندگی طی دو روز گذشته، مجموعه شرکت عمران، بنادر و فرودگاهها، آب و برق و سایر دستگاههای خدماترسان، مدیریت مناسبی را اعمال کردند.
وی اظهار داشت: اقدامات انجامشده مربوط به مرحله نخست بارندگی بوده و با توجه به پیشبینی هواشناسی و بارش حدود ۸۰ میلیمتری امشب، تداوم آمادگی کامل ضروری است.
مسلمخانی خاطرنشان کرد: در زمینه مدیریت ورود آب به جزیره، تاکنون عملکرد مطلوبی داشتهایم، اما نکته مهم امشب، شدت وزش باد است.
وی افزود: با توجه به شدت وزش باد و احتمال بروز خسارات طبیعی، تقویت اکیپهای عملیاتی و آمادگی کامل نیروهای امدادی، برای جلوگیری از اختلال در تردد، ضروری است.