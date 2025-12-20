اولین روز جشنواره یلدای ارس برگزار شد
نخستین روز از جشنواره فرهنگیـهنری یلدای ارس دیروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه با حضور پرشور ارسوندان و شهروندان شهرستان جلفا در مجتمع مشاهیر آذربایجان منطقه آزاد ارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این جشنواره به مدت سه روز از ۲۶ تا ۲۸ آذرماه و همهروزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برگزار میشود و با استقبال گسترده خانوادهها در نخستین روز همراه بود.
جشنواره یلدای ارس با هدف بزرگداشت سنت دیرینه شب یلدا، ارتقای نشاط اجتماعی، تقویت پیوندهای خانوادگی و ایفای مسئولیت فرهنگی سازمان منطقه آزاد ارس در قبال شهروندان و خانوادهها طراحی و اجرا شده است.
در آیین افتتاح این رویداد محمد مسعودینیا، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به اهمیت آیینهای بومی و هویتبخش در ارتقای سرمایه اجتماعی گفت: جشنواره یلدای ارس در راستای پاسداشت سنت کهن و هویتبخش شب یلدا و با هدف ایجاد فضایی شاد، امن و امیدآفرین برای شهروندان و خانوادهها برگزار شده و تلاش شده است برنامهها متناسب با ذائقه اقشار مختلف جامعه طراحی شود.
وی با تأکید بر رویکرد فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد ارس افزود: برگزاری چنین رویدادهایی در چارچوب مسئولیت فرهنگی و اجتماعی سازمان تعریف میشود و علاوه بر تقویت نشاط اجتماعی، نقش مهمی در حفظ میراث ناملموس فرهنگی، افزایش مشارکت اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی نسلهای مختلف بهویژه کودکان و نوجوانان دارد.
در نخستین روز جشنواره برنامههای متنوع و شاد شامل اجرای صحنهای هنرمندان، موسیقی، حرکات آیینی و مسابقات و بخشهای سرگرمکننده برای خانوادهها برگزار شد که با استقبال قابل توجه حاضران همراه بود. اجرای صحنهای علی عبدالمالکی بهعنوان بخش شاخص برنامههای روز اول، فضای پرنشاط و خاطرهانگیزی را برای شرکتکنندگان رقم زد.
همزمان با برگزاری جشنواره، نمایشگاه صنایع دستی، آثار هنری و صنایع خلاق و همچنین عرضه غذاهای محلی، انار و آجیل شب یلدا در مجتمع مشاهیر آذربایجان برپا شده است که فرصتی برای حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی منطقه فراهم میکند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، جشنواره یلدای ارس در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز با اجراهای صحنهای، برنامههای ویژه کودک و نوجوان، نمایشهای آیینی و حضور هنرمندان ملی و بومی ادامه خواهد داشت.