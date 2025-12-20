خبرگزاری کار ایران
اولین روز جشنواره یلدای ارس برگزار شد

اولین روز جشنواره یلدای ارس برگزار شد
نخستین روز از جشنواره فرهنگی‌ـ‌هنری یلدای ارس دیروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه با حضور پرشور ارسوندان و شهروندان شهرستان جلفا در مجتمع مشاهیر آذربایجان منطقه آزاد ارس برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این جشنواره به مدت سه روز از ۲۶ تا ۲۸ آذرماه و همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برگزار می‌شود و با استقبال گسترده خانواده‌ها در نخستین روز همراه بود.

جشنواره یلدای ارس با هدف بزرگداشت سنت دیرینه شب یلدا، ارتقای نشاط اجتماعی، تقویت پیوندهای خانوادگی و ایفای مسئولیت فرهنگی سازمان منطقه آزاد ارس در قبال شهروندان و خانواده‌ها طراحی و اجرا شده است.

در آیین افتتاح این رویداد محمد مسعودی‌نیا، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به اهمیت آیین‌های بومی و هویت‌بخش در ارتقای سرمایه اجتماعی گفت: جشنواره یلدای ارس در راستای پاسداشت سنت کهن و هویت‌بخش شب یلدا و با هدف ایجاد فضایی شاد، امن و امیدآفرین برای شهروندان و خانواده‌ها برگزار شده و تلاش شده است برنامه‌ها متناسب با ذائقه اقشار مختلف جامعه طراحی شود.

وی با تأکید بر رویکرد فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد ارس افزود: برگزاری چنین رویدادهایی در چارچوب مسئولیت فرهنگی و اجتماعی سازمان تعریف می‌شود و علاوه بر تقویت نشاط اجتماعی، نقش مهمی در حفظ میراث ناملموس فرهنگی، افزایش مشارکت اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی نسل‌های مختلف به‌ویژه کودکان و نوجوانان دارد.

در نخستین روز جشنواره برنامه‌های متنوع و شاد شامل اجرای صحنه‌ای هنرمندان، موسیقی، حرکات آیینی و مسابقات و بخش‌های سرگرم‌کننده برای خانواده‌ها برگزار شد که با استقبال قابل توجه حاضران همراه بود. اجرای صحنه‌ای علی عبدالمالکی به‌عنوان بخش شاخص برنامه‌های روز اول، فضای پرنشاط و خاطره‌انگیزی را برای شرکت‌کنندگان رقم زد.

همزمان با برگزاری جشنواره، نمایشگاه صنایع دستی، آثار هنری و صنایع خلاق و همچنین عرضه غذاهای محلی، انار و آجیل شب یلدا در مجتمع مشاهیر آذربایجان برپا شده است که فرصتی برای حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی منطقه فراهم می‌کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، جشنواره یلدای ارس در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز با اجراهای صحنه‌ای، برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان، نمایش‌های آیینی و حضور هنرمندان ملی و بومی ادامه خواهد داشت.

 
