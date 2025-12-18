خبرگزاری کار ایران
همدلی کیشوندان تصویر برتر بارندگی ها در کیش

در پی بارندگی های شدید جزیره کیش، کیشوندان همدل و همراه در کنار ستاد مدیریت بحران برای ارائه خدمات هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، صبح پنج شنبه 27 آذر در جلسه ستاد مدیریت بحران کیش، براساس گزارش های ارائه شده ، اعلام آمادگی تعداد زیادی از کیشوندان برای همکاری با تیم مدیریت بحران کیش، تصویر زیبایی از همدلی و همراهی در این ایام خلق کرد.

محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این جلسه ضمن قدردانی از حمایت و همراهی کیشوندان با تیم مدیریت بحران، به تمامی اعضا و دست اندرکاران این ستاد تاکید کرد در هر شرایطی باید در نهایت احترام، سعه صدر و نظم به مردم خدمات رسانی کنند.

به استناد هشدارهای صادره، موج اصلی طوفان و بارندگی از امروز پنج شنبه ۲۷ آذر در کیش آغاز می شود و ستاد مدیریت بحران کیش ضمن آمادگی برای خدمات رسانی، در اطلاعیه هایی بر لزوم عدم تردد شهروندان و گردشگران از ساعت ۱۷ امروز تاکید کرده است.

 

