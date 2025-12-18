خبرگزاری کار ایران
ثبت ۱۰۲ پرواز در فرودگاه بین‌المللی کیش / تداوم رونق تردد هوایی در جزیره

فرودگاه بین‌المللی کیش در روز ۲۸ آذر، با انجام تعداد قابل توجهی از پروازهای ورودی و خروجی، یکی از روزهای فعال عملیاتی خود را پشت سر گذاشت.

به گزارش ایلنا  به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش ، در تاریخ ۲۸ آذر، مجموعاً ۱۰۲ پرواز در فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شده است که از این تعداد، ۵۱ پرواز ورودی و ۵۱ پرواز خروجی به ثبت رسیده است.
️این آمار نشان‌دهنده ظرفیت مناسب فرودگاه بین‌المللی کیش در مدیریت پروازها و ارائه خدمات ایمن و منظم به مسافران است. تداوم این روند، ضمن تسهیل سفرها، نقش مؤثری در رونق گردشگری و پویایی اقتصادی جزیره ایفاء می‌کند.
️فرودگاه بین‌المللی کیش با اتکاء به توان تخصصی نیروی انسانی و زیرساخت‌های فنی موجود، در مسیر ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی پروازها و پاسخ‌گویی به نیاز مسافران و شرکت‌های هواپیمایی گام برمی‌دارد و آمادگی لازم برای مدیریت حجم بالاتر پروازها در روزهای آینده را داراست.

 

