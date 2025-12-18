ممنوعیت فعالیتهای ساحلی و دریایی در جزیره کیش
با توجه به بارندگیهای اخیر، ناپایداریهای شدید جوی و صدور هشدار قرمز هواشناسی در جزیره کیش و بهمنظور حفظ ایمنی شهروندان، گردشگران و فعالان حوزه دریایی، بدینوسیله به اطلاع میرساند:
همچنین، هرگونه تردد، فعالیت قایقها و ارائه خدمات تفریحات دریایی در بازه زمانی مذکور اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق ضوابط و مقررات، شناور یا واحد متخلف به مدت یک ماه توقیف خواهد شد.
از کلیه شهروندان، گردشگران و بهرهبرداران محترم تقاضا میشود ضمن توجه جدی به هشدارهای ایمنی، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و نظارتی بهعمل آورند.
بدیهی است هرگونه تغییر در وضعیت جوی و تصمیمات بعدی، متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.