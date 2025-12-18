خبرگزاری کار ایران
ممنوعیت فعالیت‌های ساحلی و دریایی در جزیره کیش

با توجه به بارندگی‌های اخیر، ناپایداری‌های شدید جوی و صدور هشدار قرمز هواشناسی در جزیره کیش و به‌منظور حفظ ایمنی شهروندان، گردشگران و فعالان حوزه دریایی، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند:

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، به استناد هشدارهای صادره، کلیه فعالیت‌ها در سواحل و پلاژهای جزیره کیش در روز پنجشنبه ۲۷ و جمعه ۲۸ آذرماه تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.

همچنین، هرگونه تردد، فعالیت قایق‌ها و ارائه خدمات تفریحات دریایی در بازه زمانی مذکور اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق ضوابط و مقررات، شناور یا واحد متخلف به مدت یک ماه توقیف خواهد شد.

از کلیه شهروندان، گردشگران و بهره‌برداران محترم تقاضا می‌شود ضمن توجه جدی به هشدارهای ایمنی، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و نظارتی به‌عمل آورند.

بدیهی است هرگونه تغییر در وضعیت جوی و تصمیمات بعدی، متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

 

