به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ شامگاه گذشته، پس از سه روز رقابت در شب‌های سرد و بارانی کافه‌های آبادان، دومین جشنواره نمایش‌های کافه‌ای «کفیشه» با شور و هیجانی چشمگیر به کار خود پایان داد؛ جشنواره‌ای که با هدف آفرینش شکوهی درخور نام آبادان شکل گرفته و می‌کوشد یاد و نام بزرگان فرهنگ و هنر این دیار را زنده نگه دارد.

حضور «کریم بهروز»، بازیگر پیشکسوت گروه تئاتر شهید علی صیادی و از چهره‌های شاخص دهه‌های ۴۰ و ۵۰، و نیز زنده‌یاد نعمت‌الله لاریان، گوینده رادیو ملی نفت آبادان در دهه ۴۰، فضای مراسم اختتامیه را آکنده از عطر تاریخ و خاطره کرد. جنتلمنی با صدایی گرم و گیرا که با ورودش به صحنه، بیشترین تشویق‌ها را از سوی حاضران دریافت کرد و سخنانش را با شعری از منوچهر آتشی آغاز نمود.

در این شب، طیفی متنوع از هنرمندان، مسئولان فرهنگی و حامیان جشنواره حضور داشتند؛ از مدیران و مسئولانی که در مسیر برگزاری این رویداد کنار هنرمندان ایستاده بودند تا مدیر فروشگاه «افرا» که به‌عنوان تنها حامی بخش خصوصی، از جشنواره حمایت کرد.

فرشید قنبری، دبیر دومین جشنواره نمایش‌های کافه‌ای «کفیشه»، به‌عنوان نخستین سخنران مراسم، سخنان خود را با نام خدا آغاز کرد و گفت: با حضور شما هنرمندان، کفیشه پالایشگاهِ این غول آهنیِ مهربان را مهربان‌تر می‌کند؛ شعله‌های شب‌های آبادان نورانی‌تر می‌شوند و خودِ آبادان قشنگ‌تر. آبادان شهر گرمی است و سرمای استخوان‌سوز این روزها به ما یادآوری کرد که می‌توانیم در دل سرما، کنار هم و در کافه‌ها، با تماشای نمایش گرم بمانیم.

او در ادامه افزود: خانواده من با حضور شما بزرگ‌تر شده است و از خداوند می‌خواهم تا زمانی که کفیشه سرشار از دوستی و رقابتی باشد که به رفاقت می‌انجامد، این جشنواره پابرجا بماند.

پس از آن، امین سپهریان، معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره گفت: کفیشه با حرکتی خلاقانه، گوشه‌ای تازه از هنر تئاتر را کشف کرده و فضای کافه‌ها را به عرصه‌ای برای ترویج فرهنگ و هنر تبدیل نموده است.

او ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت نهادها، در سال‌های آینده هنرمندان بیشتری فرصت ارائه آثار خود را پیدا کنند و تأکید کرد: فرهنگ و هنر بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌اند و کفیشه در حفظ و گسترش آن نقشی مهم ایفا می‌کند.

جبار سالم‌پور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، نیز با اشاره به ظرفیت‌های این رویداد اظهار داشت: با هم‌افزایی بیشتر، امیدواریم جشنواره کفیشه در سال‌های آینده در سطح بین‌المللی برگزار شود و توانمندی‌های هنر آبادان و منطقه را در سطحی گسترده‌تر معرفی کند.

او هدف اصلی این جشنواره را ایجاد شادی و نشاط اجتماعی دانست و افزود: حضور جشنواره در فضای شهری، شور و هیجانی ویژه برای شهروندان و علاقه‌مندان هنر ایجاد کرده است.

در ادامه، لحظه مورد انتظار حضار فرا رسید و اسامی برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره با شور و تشویق حاضران اعلام شد.

در بخش نقالی و پرده‌خوانی، هیئت داوران متشکل از حسین ظاهری، مهدی صفاری‌نژاد و داریوش نصیری، تقدیر ویژه‌ای از نیکی منوچهری (کرج) برای نقل شهادت علی‌اکبر، مریم خلیفه‌زاده (گناوه) برای نبرد بیژن با گرازها و علی مهدی (اهواز) برای کشتی اول رستم و سهراب به‌عمل آوردند. رتبه دوم این بخش به عباس فاضل‌پور (کازرون) و رتبه نخست به پویا بازرگان (کرمانشاه) تعلق گرفت.

در بخش نمایش‌های عروسکی سنتی ایرانی، هیئت داوران متشکل از داوود فتحعلی‌بیگی، پوپک عظیم‌پور تبریزی و اردشیر صالح‌پور، ضمن قدردانی از حضور صمیمانه گروه‌های نمایشی، برگزیدگان را معرفی کردند.

بروشور نمایش «کمچه گلین در دربار سلیم‌خان» از همدان مورد تقدیر قرار گرفت و در بخش موسیقی سنتی نمایش‌ها، از ابراهیم ارقمی، حسن قنبرزاده، مهدی قنبری، بردیا سراج، عرفان حسینی و شهریار جعفری تجلیل شد.

در بخش بازی‌دهندگی عروسک، در شیوه نخی از افسانه غریب‌نواز و مریم نظر تواسونی، در شیوه سایه از پژمان پهلوانی و در شیوه دستی از غزل یوسفی تقدیر به‌عمل آمد. طراحی و ساخت عروسک در شیوه سایه و دستی به‌ترتیب به یلدا دلجوریان و نسیم شیرزادی اختصاص یافت و در بخش کارگردانی و مرشد پاخیمه نیز از افشین قاسمی و محمد ابوعلی تجلیل شد.

در بخش کافه‌ای جشنواره، هنرمندان برتر توسط هیئت داوران متشکل از رزیتا غفاری، ایمان مصطفایی و حسین رونده معرفی شدند.

در ادامه، برگزیدگان بخش‌های موسیقی، بروشور، طراحی لباس، گریم، بازیگری زن و مرد، کارگردانی و متن معرفی و جوایز مربوطه اهدا شد که در اغلب این بخش‌ها، نمایش «خاکشیر همزده» حضوری پررنگ و موفق داشت.

در پایان اعلام شد که دو اثر «خاکشیر همزده» به کارگردانی آزاده کرمبخش از قزوین و «منوی ضیافت» به کارگردانی امیر خسرو صالحی از تهران، بدون اولویت و با رعایت نکات اصلاحی هیئت داوران، برای معرفی به چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب شده‌اند.

همچنین طی سه روز برگزاری جشنواره، سه نشست پژوهشی تخصصی با موضوعات «سیر تاریخی و تحول کافه‌ها در ایران» و رونمایی از کتاب هفت کافه‌ی بین‌راهی خوزستان توسط دکتر اردشیر صالح‌پور، «ساختارشناسی نقالی» توسط استاد داوود فتحعلی‌بیگی و «بررسی صیرورت و هستی در خیمه‌شب‌بازی» توسط دکتر پوپک عظیم‌پور برگزار شد.

جشنواره کفیشه در سکوت شب و زیر باران آرام پاییزی به کار خود پایان داد؛ اما خاطره شب‌های پرشور، صدای گام‌های هنرمندان و عطر نمایش‌ها همچنان در کافه‌های آبادان جاری است تا سال آینده، با نگاهی تازه و گسترده‌تر، دوباره آغاز شود.

