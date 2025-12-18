خبرگزاری کار ایران
هماهنگی و آمادگی عملیاتی بنادر و فرودگاه‌ بین‌المللی کیش در سومین جلسه ستاد مدیریت بحران

️با هدف پایش مستمر شرایط و اطمینان از تداوم ایمن خدمات‌رسانی در حوزه حمل‌ونقل هوایی و دریایی، سومین جلسه ستاد مدیریت بحران شرکت با حضور مدیرعامل، مدیران ارشد و مسئولان حوزه‌های عملیاتی، فرودگاهی و بندری برگزار و آخرین وضعیت فعالیت‌ها، ترددها و اقدامات پیش‌بینی‌شده مورد بررسی قرار گرفت.

️به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در این جلسه، نصراله زمانی، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش با ارائه گزارشی از وضعیت عملیاتی اعلام کرد: هم‌زمان با بروز شرایط جوی، تمامی بخش‌های عملیاتی، فنی و ایمنی فرودگاه در حالت آماده‌باش قرار گرفته و پایش مستمر باند پروازی، سطوح عملیاتی و تجهیزات ناوبری به‌صورت لحظه‌ای در حال انجام است.
️وی افزود: پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه طبق روال برنامه‌ریزی‌شده و با پایش مستمر شرایط، بدون وقفه در حال انجام است و با هماهنگی کامل میان واحدهای عملیاتی، شرکت‌های هواپیمایی و نهادهای مرتبط، تمهیدات لازم به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده که حتی در شرایط جوی ناپایدار، خللی در روند خدمت‌رسانی به مسافران ایجاد نشود و ایمنی پروازها در بالاترین سطح حفظ شود.
️رضا راکیان، سرپرست اداره کل بنادر کیش نیز با تشریح آخرین آمار ترددهای دریایی اعلام کرد: از ساعت ۱۳ روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، هم‌زمان با صدور مجوز تردد دریایی، تا ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه، در مجموع ۱۱۹ مسافر ورودی و ۲۷۰ مسافر خروجی از طریق شناورها جابه‌جا شده و ۶۷ دستگاه خودروی سواری از طریق لندینگ‌کرافت وارد جزیره کیش شده است؛ در همین بازه زمانی، ۱۰۶ دستگاه خودروی سنگین حامل مایحتاج اولیه و کالاهای مورد نیاز جزیره وارد و در مقابل ۲۱۶ دستگاه خودروی سواری و ۱۰۹ دستگاه خودروی سنگین از جزیره خارج شده‌اند.
️در ادامه، عزت‌اله محمدی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با تأکید بر هماهنگی مطلوب میان بخش‌های مختلف، بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی، فنی و امدادی برای مدیریت شرایط و عبور ایمن و منظم از وضعیت پیش‌رو تأکید کرد و استمرار پایش و اقدام به‌موقع را از اولویت‌های اصلی شرکت برشمرد.
️در پایان جلسه مقرر شد روند نظارت و ارزیابی وضعیت بنادر و فرودگاه‌ها به‌صورت مستمر ادامه داشته و اطلاع‌رسانی‌ها صرفاً از طریق مراجع رسمی و در چارچوب ضوابط انجام شود.

 

انتهای پیام/
