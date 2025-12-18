پایداری عملیات هوایی در کیش؛ تمامی پروازها طبق برنامه در حال انجام است

ب️ه گزارش ایلنا: وی با تأکید بر هماهنگی کامل میان واحدهای عملیاتی، شرکت‌های هواپیمایی و نهادهای مرتبط افزود: تمهیدات لازم به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده که حتی در شرایط جوی ناپایدار، خللی در روند خدمت‌رسانی به مسافران ایجاد نشود و ایمنی پروازها در بالاترین سطح حفظ شود.

️مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر احتمالی در برنامه پروازها، صرفاً بر اساس تصمیمات کارشناسی و با اولویت ایمنی انجام شده و در صورت وقوع، اطلاع‌رسانی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق مراجع رسمی صورت خواهد گرفت.

️زمانی در پایان از مسافران خواست پیش از عزیمت به فرودگاه، جهت آگاهی از آخرین وضعیت پروازها با مرکز اطلاعات پرواز به شماره ۱۹۹ تماس حاصل کنند.

انتهای پیام/