برگزاری جلسه استانداردسازی و درجه بندی مراکز اقامتی در منطقه آزاد ماکو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در مرحله نخست، فرآیند ارزیابی اولیه مراکز اقامتی انجام گردیده و مرحله دوم رفع نواقص، این مراکز بر اساس شاخص‌ها و استانداردها، رتبه‌بندی خواهند شد.

این اقدام در راستای ارتقای کیفیت خدمات، ایجاد هماهنگی و افزایش رضایتمندی گردشگران صورت می‌گیرد.

رضا نوری قزلجه، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ماکو، در این جلسه با تأکید بر اهمیت ساماندهی زیرساخت‌های گردشگری گفت: استانداردسازی مراکز اقامتی، گامی ضروری برای ارتقای جایگاه منطقه آزاد ماکو در حوزه گردشگری و ایجاد رقابت سالم میان فعالان این بخش است و این فرآیند باید متناسب با ظرفیت و ویژگی هر مرکز اقامتی به‌صورت منسجم اجرا شود.

بر اساس گزارش‌ها، منطقه آزاد ماکو دارای ظرفیت اقامتی برای حدود ۲۵۰۰ نفر در روز است که شامل هتل‌ها، مهمان‌سراها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌شود.

همچنین در نوروز ۱۴۰۴ بیش از ۸۵۰۰ نفر در این مراکز اقامت داشتند که این آمار، رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد و بیانگر ضرورت توسعه و ارتقای کمی و کیفی مراکز اقامتی در منطقه است.