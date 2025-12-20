به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و اموربین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، خانزادی با تأکید بر اهمیت سیما و منظر شهری اظهار داشت: «توسعه واقعی از کیفیت و زیبایی محیط شهری آغاز می‌شود. تمیزی کوچه‌ها و خیابان‌ها و نظم شهری، مقدمه و پایه هر اقدام توسعه‌ای است و بدون آن، هیچ برنامه اقتصادی، صنعتی یا گردشگری اثر ملموسی بر زندگی مردم نخواهد داشت.» او افزود: «این فلسفه، خط‌مشی سازمان در همه پروژه‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست و هر اقدام اجرایی باید بازتاب مستقیم در بهبود شرایط محلات داشته باشد.»

در ادامه، برنامه بازدید آخر هفته از محلات آبادان با حضور فرماندار، شهردار و مسئولان دستگاه‌های اجرایی اعلام شد. هدف این بازدید، بررسی مشکلات محلات از نزدیک و اقدام عملی برای رفع مسائل فاضلاب، آسفالت و دیگر نابسامانی‌ها است. همه اقدامات با مشارکت جمعی مردم و بدون تمرکز بر انتقاد، اجرایی خواهد شد و نتیجه ملموس آن ظرف هفته‌های آینده قابل مشاهده خواهد بود.

نمایندگان محلات نیز ضمن پیگیری دقیق روند اقدامات سازمان، مسائل و نیازهای محلی را مطرح کردند و بر ضرورت اولویت‌بندی مشکلات و اجرای پروژه‌های مبتنی بر نیاز واقعی مردم تأکید نمودند. خانزادی در این بخش گفت: «حضور و مشارکت مردم، تضمین‌کننده تصمیم‌گیری‌های دقیق و واقعی است. هر اقدامی که بدون بازخورد مردم انجام شود، ناقص است.»

در بخش دیگری از نشست، ابهامات و پرسش‌های مطرح‌شده در فضای عمومی و مجازی پیرامون عملکرد سازمان به‌صورت دوستانه بررسی شد تا شفافیت کامل ایجاد و هم‌فهمی میان مدیریت و مردم تقویت شود.

در پایان، سرگروه‌های محلات آبادان با اشاره به پروژه آسفالت معابر کوی نیرو، بر ضرورت تداوم اقدامات مبتنی بر نیازسنجی محلی، اولویت‌بندی مسائل و پیگیری نتیجه ملموس برای مردم تأکید کردند.

نشست‌های مشابه با سرگروه‌های محلات خرمشهر نیز در برنامه‌های آینده سازمان قرار دارد تا مدل مشارکتی آبادان به سایر مناطق گسترش یابد و همه اقدامات در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اجرایی شود.

