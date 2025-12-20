خبرگزاری کار ایران
محلات آبادان پای میز تصمیم‌سازی؛

نشست هم‌اندیشی با مدیرعامل منطقه آزاد اروند
نشست هم‌اندیشی سرگروه‌های ۲۸ محله شهری آبادان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی، با محوریت بررسی مسائل شهری، مسئولیت اجتماعی و نقش مشارکت مردم در توسعه منطقه برگزار شد. این نشست فرصتی بود تا دغدغه‌ها و راهکارهای محلات به‌صورت مستقیم با مدیریت سازمان مطرح و مسیرهای عملی برای بهبود زندگی مردم بررسی شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی و اموربین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، خانزادی با تأکید بر اهمیت سیما و منظر شهری اظهار داشت: «توسعه واقعی از کیفیت و زیبایی محیط شهری آغاز می‌شود. تمیزی کوچه‌ها و خیابان‌ها و نظم شهری، مقدمه و پایه هر اقدام توسعه‌ای است و بدون آن، هیچ برنامه اقتصادی، صنعتی یا گردشگری اثر ملموسی بر زندگی مردم نخواهد داشت.» او افزود: «این فلسفه، خط‌مشی سازمان در همه پروژه‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست و هر اقدام اجرایی باید بازتاب مستقیم در بهبود شرایط محلات داشته باشد.»

در ادامه، برنامه بازدید آخر هفته از محلات آبادان با حضور فرماندار، شهردار و مسئولان دستگاه‌های اجرایی اعلام شد. هدف این بازدید، بررسی مشکلات محلات از نزدیک و اقدام عملی برای رفع مسائل فاضلاب، آسفالت و دیگر نابسامانی‌ها است. همه اقدامات با مشارکت جمعی مردم و بدون تمرکز بر انتقاد، اجرایی خواهد شد و نتیجه ملموس آن ظرف هفته‌های آینده قابل مشاهده خواهد بود.

نمایندگان محلات نیز ضمن پیگیری دقیق روند اقدامات سازمان، مسائل و نیازهای محلی را مطرح کردند و بر ضرورت اولویت‌بندی مشکلات و اجرای پروژه‌های مبتنی بر نیاز واقعی مردم تأکید نمودند. خانزادی در این بخش گفت: «حضور و مشارکت مردم، تضمین‌کننده تصمیم‌گیری‌های دقیق و واقعی است. هر اقدامی که بدون بازخورد مردم انجام شود، ناقص است.»

در بخش دیگری از نشست، ابهامات و پرسش‌های مطرح‌شده در فضای عمومی و مجازی پیرامون عملکرد سازمان به‌صورت دوستانه بررسی شد تا شفافیت کامل ایجاد و هم‌فهمی میان مدیریت و مردم تقویت شود.

در پایان، سرگروه‌های محلات آبادان با اشاره به پروژه آسفالت معابر کوی نیرو، بر ضرورت تداوم اقدامات مبتنی بر نیازسنجی محلی، اولویت‌بندی مسائل و پیگیری نتیجه ملموس برای مردم تأکید کردند.

نشست‌های مشابه با سرگروه‌های محلات خرمشهر نیز در برنامه‌های آینده سازمان قرار دارد تا مدل مشارکتی آبادان به سایر مناطق گسترش یابد و همه اقدامات در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اجرایی شود.

 

