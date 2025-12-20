به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، این رویداد با تمرکز بر حوزه‌هایی برگزار شد که به‌طور مستقیم با معیشت، اشتغال بومی و مزیت‌های منطقه‌ای آبادان و خوزستان ارتباط دارند؛ حوزه‌هایی که در عین ظرفیت بالا، با چالش‌هایی نظیر بهره‌وری پایین، ضعف زنجیره ارزش و فاصله میان دانش و اجرا مواجه‌اند.

مصطفی خانزادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در آیین افتتاحیه با تأکید بر ضرورت عبور از رویکردهای سنتی در توسعه اقتصادی اظهار کرد: مسئله اصلی در استارت‌آپ‌ها «فکر کردن» و اتکا به پژوهش است، نه صرفاً اجرای شتاب‌زده ایده‌ها. تجربه نشان داده در کشاورزی و آبزی‌پروری، آنجا که مطالعه، آموزش و نوآوری مبنا قرار گرفته، نتایج فراتر از دستورالعمل‌های رایج به دست آمده است.

وی افزود: هدف این رویداد، تقویت باور به علم، سرمایه‌گذاری در پژوهش و ایجاد مسیرهایی است که به توسعه پایدار منجر شود، نه پروژه‌های کوتاه‌مدت و نمایشی.

عبدالحسن مقتدایی نماینده سازمان برنامه و بودجه در استان خوزستان و منطقه آزاد اروند نیز با اشاره به مأموریت مناطق آزاد گفت: انتظار منطقی از منطقه آزاد اروند این است که بستر واقعی تولید و اشتغال را فراهم کند. تحقق این هدف به‌صورت طبیعی می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی را کاهش داده و زمینه جذب سرمایه‌گذاری را فراهم سازد.

وی با تأکید بر تداوم این مسیر افزود: این رویداد باید نقطه شروع یک جریان باشد و در مراحل بعدی با مشارکت ایده‌پردازان، داوران تخصصی و سرمایه‌گذاران از سطح استانی و فرامنطقه‌ای توسعه یابد.

فضل‌الله پور معاون سیاسی ـ اقتصادی استانداری خوزستان، با اشاره به نقش شبکه‌ای استارت‌آپ‌ها بیان کرد: استارت‌آپ‌ها صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از یک گفتمان اجتماعی‌اند و زمانی اثرگذار خواهند بود که در قالب یک شبکه منسجم عمل کنند.

پرویز عسگری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان نیز با اشاره به حضور بیش از ۸۵۰۰ دانشجو در این دانشگاه گفت: یکی از چالش‌های اصلی آموزش عالی، فاصله میان دانشگاه و بازار کار است و این رویداد می‌تواند زمینه اتصال ظرفیت علمی دانشجویان به فضای واقعی کسب‌وکار را فراهم کند.

خسرو پیرهادی فرماندار ویژه آبادان نیز با تأکید بر اهمیت عملیاتی شدن خروجی‌های این رویداد تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در حوزه تسهیل‌گری، رفع موانع اداری و حمایت از ایده‌های قابل اجرا، همراهی لازم را داشته باشند تا این رویداد به نتیجه ملموس منجر شود.

در ادامه، سیامک علیشاهپور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان با اشاره به نقش بخش خصوصی گفت: این رویداد به‌عنوان یک برنامه مقطعی طراحی نشده و هدف آن ایجاد یک جریان پایدار برای شناسایی استعدادها، شبکه‌سازی اقتصادی و هدایت سرمایه به سمت ایده‌هایی است که قابلیت تبدیل شدن به کسب‌وکار و ایجاد اشتغال واقعی دارند.

در این رویداد علمی ـ تخصصی، هفت ایده برتر در حوزه‌های کشاورزی، آبزی‌پروری و مشاغل خانگی ارائه شد و سه پنل تخصصی با محوریت «آبزی‌پروری آینده‌نگر»، «کارآفرینی با تمرکز بر تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و بازاریابی» و «نوآوری و فناوری در زراعت و باغبانی» برگزار شد.

