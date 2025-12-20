اروند میزبان جشن میلاد امام محمدباقر(ع) همزمان با شب یلدا
جشن بزرگ میلاد پنجمین پیشوای شیعیان، حضرت امام محمدباقر(ع)، همزمان با آیین کهن شب یلدا، در منطقه آزاد اروند برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مراسم با هدف پاسداشت مناسبتهای مذهبی و تقویت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی، به همت سازمان منطقه آزاد اروند و با حضور شهروندان آبادان و خرمشهر برگزار خواهد شد.
اجرای موسیقی محلی، خوانندگی، شعبدهبازی، نمایش طنز و اجرای گروههای سرود از جمله برنامههای شاد و متنوع این جشن مردمی است.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به رویکرد مردمی این مراسم گفت: «تلاش شده است این جشن در فضایی شاد، خانوادگی و درخور شأن مناسبت میلاد امام محمدباقر(ع) برگزار شود تا شهروندان بتوانند در کنار آیین شب یلدا، لحظاتی معنوی و فرهنگی را تجربه کنند.»
بر اساس این گزارش، جشن میلاد امام محمدباقر(ع) در آبادان روز دوشنبه یکم دیماه از ساعت ۱۹ در سالن تربیتبدنی بلوار دهداری برگزار میشود. همچنین شهروندان خرمشهری میتوانند سهشنبه دوم دیماه، همزمان با همین ساعت، در مجموعه ورزشی جهانآرا (سالن خلیج فارس) در این مراسم حضور یابند.
حضور عموم شهروندان در این جشنها آزاد و رایگان است.