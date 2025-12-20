به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان، طی حکمی، سرپرست جدید معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را منصوب کرد. در این حکم بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تسهیل فرآیندهای اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید شده است.

همچنین تعامل مؤثر با بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای تحقق اهداف توسعه‌ای و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی منطقه از دیگر محورهای مورد توجه مدیرعامل سازمان بوده است.

حسینی‌نصر پیش از این، سوابق مدیریتی و اجرایی متعددی در حوزه‌های تخصصی و کلیدی سازمان منطقه آزاد اروند داشته و مأموریت‌های محوله در معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های سازمان دنبال خواهد کرد.

