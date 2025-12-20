برگزاری ویژهبرنامه فرهنگی هنری «روایت حبیب» در خرمشهر
ویژهبرنامه فرهنگی ـ هنری «روایت حبیب» همزمان با ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، با حضور هنرمندان استانی و ملی در خرمشهر برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، هادی آبیار مدیر توسعه فرهنگی و هنری این سازمان، از برگزاری ویژهبرنامه فرهنگی ـ هنری «روایت حبیب» همزمان با ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در خرمشهر خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت پاسداشت مقام شامخ سردار دلها اظهار کرد: کاروان فرهنگی ـ هنری «روایت حبیب» روز دوشنبه یکم دیماه، ساعت ۱۹، با حضور جمعی از هنرمندان استانی و ملی در موزه دفاع مقدس خرمشهر برگزار میشود.
آبیار افزود: این ویژهبرنامه با مشارکت حوزه هنری انقلاب اسلامی، مکتب حاج قاسم، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شده و با رویکردی فرهنگی و هنری، به بازخوانی ابعاد شخصیتی، معنوی و اجتماعی شهید حاج قاسم سلیمانی میپردازد.
مدیر توسعه فرهنگیو هنری سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به حضور مهمانانی از کشور عراق در این آیین گفت: انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و شهادت به زبان شعر، خاطره و روایت هنری، از اهداف اصلی برنامه «روایت حبیب» است.
وی ادامه داد: حضور هنرمندان شاخص در این رویداد، زمینهساز پیوند هنر متعهد با ارزشهای انقلاب اسلامی بوده و این برنامه میکوشد راه، منش و مکتب شهید سلیمانی را برای نسل امروز بازگو کند.
آبیار خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد اروند حمایت از برنامههای فرهنگی اثرگذار را یکی از رویکردهای اصلی خود میداند و برگزاری چنین آیینهایی نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی منطقه ایفاء میکند.