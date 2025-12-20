حمایت هدفمند از مادران باردار در دستور کار سازمان منطقه آزاد اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سید محمد سیدی در این بازدید از نزدیک در جریان فعالیت‌های مرکز «نفس» که با هدف پیشگیری از سقط جنین و حمایت اجتماعی، روانی و معیشتی از مادران باردار و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان فعالیت می‌کند، قرار گرفت.

این بازدید با حضور نماینده فرمانداری و مدیریت مشارکت‌های مردمی دانشگاه علوم پزشکی انجام شد و طی آن، روند خدمات‌رسانی، سازوکارهای حمایتی و ظرفیت‌های همکاری مشترک در راستای صیانت از حیات جنین مورد بررسی قرار گرفت.

سیدی در دیدار با جمعی از مادرانی که با بهره‌گیری از خدمات مشاوره‌ای و حمایتی این مرکز از تصمیم سقط جنین منصرف شده‌اند، بر ضرورت استمرار حمایت‌های اجتماعی هدفمند تأکید کرد و گفت: رویکرد سازمان منطقه آزاد اروند، عبور از اقدامات مقطعی و حرکت به سمت حمایت‌های پایدار و اثربخش در حوزه خانواده و جمعیت است.

مدیر اجتماعی و محرومیت‌زدایی سازمان منطقه آزاد اروند در پایان تصریح کرد: این سازمان با همکاری نهادهای مرتبط و استفاده از ظرفیت‌های محلی، در مسیر تحکیم بنیان خانواده، ارتقای امنیت اجتماعی مادران و تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت، نقش فعال و مسئولانه‌ای ایفا می‌کند و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

