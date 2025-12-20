انتصاب جانشین رئیس ستاد بحران با تمرکز بر ارتقای هماهنگی و آمادگی سازمان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، بر اساس این حکم، سیفی موظف است با همکاری مستقیم رئیس ستاد بحران، هماهنگی مؤثر میان معاونان، مدیران ارشد سازمان، فرمانداران، شهرداران و دستگاه‌های عضو ستاد را در حوزه‌های پیشگیری، آمادگی و مقابله با بحران‌ها برقرار کند. اداره و نظارت بر امور جاری ستاد در غیاب رئیس ستاد، مشارکت در تدوین، بازنگری و اجرای طرح‌های مقابله با بحران و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ستاد از جمله وظایف محوله به وی است.

ارزیابی عملکرد دستگاه‌های عضو ستاد بحران، پیگیری تصمیمات اتخاذ‌شده و ارائه گزارش‌های دوره‌ای تحلیلی از وضعیت و روند مدیریت بحران به رئیس ستاد، از دیگر مسئولیت‌های جانشین رئیس ستاد بحران عنوان شده است؛ مسئولیت‌هایی که نقشی مستقیم در ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی، تسریع واکنش‌ها و کاهش خسارات احتمالی ایفا می‌کنند.

در متن این حکم با تأکید بر رعایت ملاحظات امنیتی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی، از تمامی معاونان و مدیران سازمان خواسته شده است همکاری لازم را با جانشین رئیس ستاد بحران به‌عمل آورند.

