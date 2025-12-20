خبرگزاری کار ایران
توسعه همکاری‌های گمرکی در منطقه آزاد انزلی

توافقنامه‌ای میان سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی و ستاد نظارت و گمرکات استان گیلان به امضا مصطفی طاعتی‌مقدم و صادق برزگر رسید که هدف آن ارتقاء سطح خدمات گمرکی، تسهیل فرآیندهای تجاری و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با ورود و خروج کالا، مسافر و وسایل نقلیه در محدوده منطقه آزاد انزلی است.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این توافقنامه در راستای توسعه تعاملات بین دستگاهی، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمات اجرایی در حوزه گمرکات منعقد شده و زمینه‌ساز تسریع در روند ترخیص کالا، ارتقاء شفافیت، کاهش زمان تشریفات اداری و حمایت از فعالان اقتصادی خواهد بود.
بر اساس این تفاهم، اقدامات مشترکی در حوزه‌های زیرساختی، نیروی انسانی، فناوری اطلاعات، و خدمات رفاهی برنامه‌ریزی شده که نقش مؤثری در ساماندهی امور گمرکی و تقویت جایگاه منطقه آزاد انزلی در عرصه تجارت بین‌الملل ایفاء خواهد کرد.

 

 

