به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در بخش پروازهای ورودی، پرواز مسیر رشت به کیش متعلق به هواپیمایی کیش با شماره ۷۱۳۷ که قرار بود ساعت ۱۴:۰۰ انجام شود، لغو شده است. همچنین پرواز تبریز – کیش شرکت هواپیمایی سپهران با شماره ۷۱۳۷ و زمان پروازی ۱۹:۱۵ نیز انجام نخواهد شد.