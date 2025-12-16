اعلام لغو شماری از پروازهای فرودگاه بینالمللی کیش در روز سهشنبه ۲۵ آذر
بخشی از پروازهای برنامهریزیشده فرودگاه بینالمللی کیش در روز سهشنبه ۲۵ آذرماه از فهرست عملیات پروازی خارج شدهاند.
در بخش پروازهای خروجی نیز سه پرواز از مبدأ کیش لغو شده که شامل پرواز مسیر کیش به مشهد با هواپیمایی سپهران و شماره ۴۳۳۴ در ساعت ۱۳:۳۵، پرواز کیش – تبریز با شماره ۴۳۷۶ در ساعت ۱۳:۴۵ و پرواز دیگر مسیر کیش – مشهد با شماره ۴۳۴۴ در ساعت ۲۰:۰۰ است.
لازم به ذکر است گردشگران این جزیره برای دریافت اطلاعات بهروز و برنامهریزی دقیق سفر، با شرکتهای هواپیمایی مربوطه در تماس باشند.