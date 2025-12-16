خبرگزاری کار ایران
اعلام لغو شماری از پروازهای فرودگاه بین‌المللی کیش در روز سه‌شنبه ۲۵ آذر

کد خبر : 1729054
بخشی از پروازهای برنامه‌ریزی‌شده فرودگاه بین‌المللی کیش در روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه از فهرست عملیات پروازی خارج شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در بخش پروازهای ورودی، پرواز مسیر رشت به کیش متعلق به هواپیمایی کیش با شماره ۷۱۳۷ که قرار بود ساعت ۱۴:۰۰ انجام شود، لغو شده است. همچنین پرواز تبریز – کیش شرکت هواپیمایی سپهران با شماره ۷۱۳۷ و زمان پروازی ۱۹:۱۵ نیز انجام نخواهد شد.

در بخش پروازهای خروجی نیز سه پرواز از مبدأ کیش لغو شده که شامل پرواز مسیر کیش به مشهد با هواپیمایی سپهران و شماره ۴۳۳۴ در ساعت ۱۳:۳۵، پرواز کیش – تبریز با شماره ۴۳۷۶ در ساعت ۱۳:۴۵ و پرواز دیگر مسیر کیش – مشهد با شماره ۴۳۴۴ در ساعت ۲۰:۰۰ است.

 لازم به ذکر است گردشگران این جزیره برای دریافت اطلاعات به‌روز و برنامه‌ریزی دقیق سفر، با شرکت‌های هواپیمایی مربوطه در تماس باشند.

 

